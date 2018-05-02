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10:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Первомайская демонстрация в Воронеже собрала 30 тыс человек

В празднике поучаствовали трудовые коллективы, профсоюзы и представители власти.

Праздник Весны и Труда прошел в Воронеже во вторник, 1 мая. Праздничная колонна, которую возглавлял Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, прошла по проспекту Революции. По словам председателя Совета профсоюзов Воронежской области Евгения Проняева, в шествии поучаствовали около 30 тыс. человек. В Воронежской области в демонстрациях приняли участие более 40 тыс. человек.

В демонстрации поучаствовали представители органов исполнительной и законодательной власти Воронежа и области. Среди них — вице-губернатор Евгений Юрченко, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, мэр Воронежа Вадим Кстенин, депутаты Государственной Думы Андрей Марков и Сергей Чижов, председатель Совета профсоюзов Воронежской области Евгений Проняев. Участниками праздничной демонстрации также стали представители образования, здравоохранения, госучреждений, жилищно-коммунального хозяйства, отраслевых и промышленных предприятий (ВАСО, механического завода, КБХА, АО «Воронежсинтезкаучук»), а также энергетики, строители, представители лесного хозяйства, ЮВЖД и политических партий.

Воронежцы несли цветы и выпускали в небо разноцветные шары. Над колоннами возвышались первомайские лозунги: «За достойный труд и справедливую социальную политику!», «Мир, труд, братство! Жизнь без войны и санкций!».

— Первое мая для нас — один из основных праздников трудящихся. Этот праздник отмечают более чем в 140 странах мира. В советское время на демонстрации выходило огромное количество людей. В 1990-е, после развала СССР, когда массово закрывались предприятия, и людям негде было работать, на улицах проходили митинги и акции протеста, -отметил председатель Совета профсоюзов Воронежской области Евгений Проняев.

Праздничное шествие прошло по проспекту Революции и торжественно завершилось на Никитинской площади, у магазина «Утюжок». Участников демонстрации приветствовали представители областной и городской властей.

Справка РИА «Воронеж»

Ранее Международный день труда назывался днем международной солидарности трудящихся. Американские рабочие организовали забастовку в Чикаго 1 мая 1886 года, выдвинув требование восьмичасового рабочего дня. Шествие превратилось в кровопролитное столкновение с полицией. В 1889 году в память о выступлении рабочих в Чикаго Парижский конгресс II Интернационала принял решение о ежегодных первомайских демонстрациях. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах.

В Российской империи день международной солидарности трудящихся ведет свою историю с 1890 года, когда на улицу вышли польские рабочие, которые поучаствовали в многотысячной стачке. Открыто праздновать Первомай стали в 1917 году, после Февральской революции. Рабочие вышли на улицы с лозунгами: «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам!», «Долой империалистические войны!». После Октябрьской революции Первомай стал официальным праздником и поменял название — отмечали День Интернационала. Позднее он стал называться Днем международной солидарности трудящихся.

С 1992 года Первомай был переименован в «Праздник весны и труда».

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