Международный фестиваль спортивного танца стартовал в Хабаровске

По информации пресс-службы администрации города, в Хабаровске уже в двадцать первый раз стартовали соревнования по спортивным танцам. Эти состязания считаются одними из самых престижных среди любителей этого вида спорта.

В состязаниях принимают участие танцоры из трёх стран — России, Республики Корея, Китая. На танцполе выступят представители всех федераций спортивного танца Дальнего Востока. В состав конкурстного жюри вошли эксперты из Польши, Израиля, КНР, Республики Корея.

Фестиваль будет идти два дня. За это время спортсмены разных возрастных категорий продемонстрируют своё искусство в исполнении европейских и латиноамериканских танцев. В отборочных турах примут участие около 700 пар. При этом в финальный этап смогут пройти только шесть из них. Они и поборются за главный приз соревнований — Кубок мэра Хабаровска.