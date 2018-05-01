Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
За что вас могут не выпустить за границу
Иранские женщины переоделись мужчинами, чтобы попасть на футбол
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
СМИ: Немецкие летчики массово увольняются из-за России
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Миранда Керр: из сельской девочки в топовую модель
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
СМИ: Семенович в полупрозрачной блузке взволновала Сеть
СМИ: Советские железные дороги мешают войскам НАТО
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12Восстание обреченных
16:16 (мск), источник: Восток Медиа

Международный фестиваль спортивного танца стартовал в Хабаровске

В столице Хабаровского края начался международный фестиваль спортивного танца на Кубок мэра Хабаровска. Участие в соревнованиях принимают представители трёх стран, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации города, в Хабаровске уже в двадцать первый раз стартовали соревнования по спортивным танцам. Эти состязания считаются одними из самых престижных среди любителей этого вида спорта.

В состязаниях принимают участие танцоры из трёх стран — России, Республики Корея, Китая. На танцполе выступят представители всех федераций спортивного танца Дальнего Востока. В состав конкурстного жюри вошли эксперты из Польши, Израиля, КНР, Республики Корея.

Фестиваль будет идти два дня. За это время спортсмены разных возрастных категорий продемонстрируют своё искусство в исполнении европейских и латиноамериканских танцев. В отборочных турах примут участие около 700 пар. При этом в финальный этап смогут пройти только шесть из них. Они и поборются за главный приз соревнований — Кубок мэра Хабаровска.

Все новости региона
 Штормовое предупреждение: на Приморье обрушатся дожди и сильный ветер
Хабаровчане вновь отметили Первомай многотысячным шествием
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
Львица напугала туристов, решив открыть дверь их машины
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Американский эксперт назвал главного врага США
Как выходцы из России обживают Кипр
В Южной Корее уборщик нашел золота на сотни тысяч долларов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018 Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь