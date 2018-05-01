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16:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Названа сумма минимальной зарплаты с 1 мая для приморцев

Со вторника, 1 мая, увеличен минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По словом министра труда Максима Топилина, с 1 мая работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, зарплату меньше 11 163 рублей. Рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составил 17,5 процента, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43 процента.

Отметим, работники Владивостока получают различные надбавки к МРОТ, поэтому зарплата у них несколько выше, чем у российских коллег. Так, Владивосток относится не к районам Крайнего Севера и приравненным к нему местностям, а к южным районам Дальнего Востока. Природно-климатические условия особые, поэтому РК (районный коэффициент) — 20 процентов (1,2) и ДН («дальневосточная» надбавка) — 30 процентов. Таким образом, как рассказали в администрации Приморского края, после пересмотра МРОТ в мае размер оплаты труда в целом по региону не может быть ниже 16 744 рублей, в муниципальных образованиях на севере Приморья — 18 977 рублей.

Повышение МРОТ в России нацелено на борьбу с бедностью, призвана сократить так называемую «серую занятость», это стимул для повышения заработных плат россиян.

Екатерина Лапкина.

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