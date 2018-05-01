Названа сумма минимальной зарплаты с 1 мая для приморцев
Со вторника, 1 мая, увеличен минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, сообщает DEITA. RU.
Со вторника, 1 мая, увеличен минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, сообщает DEITA. RU.
По словом министра труда Максима Топилина, с 1 мая работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, зарплату меньше 11 163 рублей. Рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составил 17,5 процента, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43 процента.
Отметим, работники Владивостока получают различные надбавки к МРОТ, поэтому зарплата у них несколько выше, чем у российских коллег. Так, Владивосток относится не к районам Крайнего Севера и приравненным к нему местностям, а к южным районам Дальнего Востока.
Повышение МРОТ в России нацелено на борьбу с бедностью, призвана сократить так называемую «серую занятость», это стимул для повышения заработных плат россиян.
Екатерина Лапкина.