Покрасили рептилию: в Сызрани заработал фонтан «Ящерка»
Излюбленное место горожан заиграло новыми красками.
Излюбленное место горожан заиграло новыми красками.
В Сызрани 1 мая открылась одна из излюбленных достопримечательностей горожан. В сквере на улице Свердлова включили фонтан «Ящерка». Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», сотрудники специалисты промыли чашу объекта, а также провели наладку работы его систем и приукрасили скульптуру рептилии.
— Теперь ящерка на фонтане выглядит ярче. У нее новая полоса на спинке, темные обводы вокруг глаз, цвет более четкий. Очень красиво! — делится своим мнением один из местных жителей.
Приводила «Ящерку» в порядок Дарья Рябцева. Кроме этого фонтана в Сызрани в теплое время года постоянно включен фонтан у гостиничного комплекса Cascade в речном порту. Фонтан в парке «Гномик» включают реже, чаще всего по праздникам.
Арендаторы парка Горького снесли старый фонтан еще в прошлом году и обещают возвести новый уже летом. Еще один фонтан должен появиться в этом году на площади у ДК Горизонт.