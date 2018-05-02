Покрасили рептилию: в Сызрани заработал фонтан «Ящерка»

В Сызрани 1 мая открылась одна из излюбленных достопримечательностей горожан. В сквере на улице Свердлова включили фонтан «Ящерка». Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», сотрудники специалисты промыли чашу объекта, а также провели наладку работы его систем и приукрасили скульптуру рептилии.

— Теперь ящерка на фонтане выглядит ярче. У нее новая полоса на спинке, темные обводы вокруг глаз, цвет более четкий. Очень красиво! — делится своим мнением один из местных жителей.

Приводила «Ящерку» в порядок Дарья Рябцева. Кроме этого фонтана в Сызрани в теплое время года постоянно включен фонтан у гостиничного комплекса Cascade в речном порту. Фонтан в парке «Гномик» включают реже, чаще всего по праздникам.