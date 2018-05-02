Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила Украине на попытку военной «инспекции» в Крыму
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей
Названа страна с самым дешевым гражданством
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Покрасили рептилию: в Сызрани заработал фонтан «Ящерка»

Излюбленное место горожан заиграло новыми красками.

В Сызрани 1 мая открылась одна из излюбленных достопримечательностей горожан. В сквере на улице Свердлова включили фонтан «Ящерка». Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», сотрудники специалисты промыли чашу объекта, а также провели наладку работы его систем и приукрасили скульптуру рептилии.

— Теперь ящерка на фонтане выглядит ярче. У нее новая полоса на спинке, темные обводы вокруг глаз, цвет более четкий. Очень красиво! — делится своим мнением один из местных жителей.

Приводила «Ящерку» в порядок Дарья Рябцева. Кроме этого фонтана в Сызрани в теплое время года постоянно включен фонтан у гостиничного комплекса Cascade в речном порту. Фонтан в парке «Гномик» включают реже, чаще всего по праздникам.

Арендаторы парка Горького снесли старый фонтан еще в прошлом году и обещают возвести новый уже летом. Еще один фонтан должен появиться в этом году на площади у ДК Горизонт.

Все новости региона
 Екатерина Климова жестко высказалась о женщинах старше 40 лет
Василиса Володина объяснила, почему скрывает свое настоящее имя
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
Жуков решил уйти с поста главы Олимпийского комитета России
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
В Британии миллиардера подозревают в работе на Москву
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь