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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе #ВместеЯрче

Участниками могут стать дети от 6 до 18 лет.

Национальный исследовательский университет «МЭИ», министерство энергетики РФ, ООН и глобальный экологический фонд «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения» проводят всероссийский конкурс #ВместеЯрче для детей от шести до 18 лет.

Для разных возрастов предусмотрены отельные задания. Так, учащимся начальной школы предлагается сделать плакат на тему «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый». Ученики 5 — 9 классов должны написать сочинение на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде. И, наконец, для самых старших предусмотрен конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух направлений: «Бережное отношение к энергии и природным ресурсам» или «Устойчивая энергетика».

Региональный этап конкурса #ВместеЯрче начался 15 апреля и продлится до 15 октября. Его победители примут участие в федеральном этапе с 15 ноября по 3 декабря.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

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