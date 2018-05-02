Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе #ВместеЯрче
Участниками могут стать дети от 6 до 18 лет.
Участниками могут стать дети от 6 до 18 лет.
Национальный исследовательский университет «МЭИ», министерство энергетики РФ, ООН и глобальный экологический фонд «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения» проводят всероссийский конкурс #ВместеЯрче для детей от шести до 18 лет.
Для разных возрастов предусмотрены отельные задания. Так, учащимся начальной школы предлагается сделать плакат на тему «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый». Ученики 5 — 9 классов должны написать сочинение на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде. И, наконец, для самых старших предусмотрен конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух направлений: «Бережное отношение к энергии и природным ресурсам» или «Устойчивая энергетика».
Региональный этап конкурса #ВместеЯрче начался 15 апреля и продлится до 15 октября. Его победители примут участие в федеральном этапе с 15 ноября по 3 декабря.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.