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14:01 (мск), источник: Tengrinews

Дорогу в центре Астаны закроют для автомобилей

В Астане закроют движение на центральной улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В настоящее время АО «Астана Су Арнасы» ведутся подготовительные работы к устранению повреждений на сетях канализации в микрорайоне Энергетиков. На период проведения аварийно-восстановительных работ с 01 мая по 02 мая движение автомашин по улице Гейдара Алиева на участке от улицы Токпанова до проспекта Тауелсiздiк будет ограничено полностью, — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Столичная полиция просит жителей и гостей столицы просим быть внимательней и заранее планировать свой маршрут, исключая из него указанный участок улицы.

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