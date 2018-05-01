Дорогу в центре Астаны закроют для автомобилей
В Астане закроют движение на центральной улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане закроют движение на центральной улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В настоящее время АО «Астана Су Арнасы» ведутся подготовительные работы к устранению повреждений на сетях канализации в микрорайоне Энергетиков. На период проведения
Столичная полиция просит жителей и гостей столицы просим быть внимательней и заранее планировать свой маршрут, исключая из него указанный участок улицы.