Дорогу в центре Астаны закроют для автомобилей

«В настоящее время АО «Астана Су Арнасы» ведутся подготовительные работы к устранению повреждений на сетях канализации в микрорайоне Энергетиков. На период проведения аварийно-восстановительных работ с 01 мая по 02 мая движение автомашин по улице Гейдара Алиева на участке от улицы Токпанова до проспекта Тауелсiздiк будет ограничено полностью, — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.