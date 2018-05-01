Хабаровский «Амур» обменял Бывальцева и Ли в СКА
Хоккейные клубы «Амур» и СКА произвели обмен, в результате которого питерский клуб получит форварда Олега Ли и права на Алексея Бывальцева, а «тигры» — денежную компенсацию.
Хоккейные клубы «Амур» и СКА произвели обмен, в результате которого питерский клуб получит форварда Олега Ли и права на Алексея Бывальцева, а «тигры» — денежную компенсацию.
Алексей Бывальцев провёл в хабаровском клубе три сезона и в последнем из них сумел стать лучшим бомбардиром хабаровского клуба, отметившись в 61 матче 43 набранными очками. Также 24-летний форвард принял участие в Матче Звёзд КХЛ, став первым российским представителем «Амура» в истории звёздных уикэндов КХЛ. Весной 2018 года Алексей Бывальцев впервые в карьере получил вызов в национальную команду России для участия в Еврочеллендже и Еврохоккейтуре.
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«Признавая важность дальнейшего развития хоккеистов в интересах национальной сборной России, руководство хоккейного клуба “Амур” решило принять предложение СКА об обмене. Немаловажным фактором является и то, что предусмотренная соглашением денежная компенсация способствует дальнейшему созданию благоприятных условий для развития молодых хоккеистов», — отмечается в сообщении.
РИА «Восток-Медиа» писало, что ещё по ходу сезона Алексею Бывальцеву пророчили переход в топовые клубы. Сам форвард признался, что ему подобные прогнозы приятны, но окончательное решение он примет в начале мая. Помимо этого, нападающий заявлял, что не уйдёт в другую команду без друга Олега Ли.