«Кошки что-то скрывают»: в Екатеринбурге прошла шуточная акция «Монстрация»

Вслед за первомайской демонстрацией, которая прошла этим утром в центре Екатеринбурга, на Вторчермете прошла Монстрация. Это ежегодное шуточное шествие с забавными плакатами. В 13.40 участники собрались на улице Сухоложской рядом с домом под номером 5/1, а затем прошли с транспарантами к парку Камвольного комбината, после чего акция закончилась.

— Пришло около 70 человек. Хотя мы изначально думали, что вообще будут единицы, ведь нам согласовали акцию не в центре города, а на Вторчермете. Все же сюда не так легко добираться, — рассказал Семен Чирков, один из организаторов «Монстрации-2018». — Монстрация это альтернативное празднование 1 мая. Переосмысление солидарности трудящихся. Монстрация это способ выйти из повседневности, но не через гнев по отношению к тому, кто не похож на тебя, а через смех. В этом ее плюс.