В Воронежской области изменится расписание электрички «Сагуны — Лиски»

Ежедневная электричка отправится из Сагунов на 17 минут позже — в 6:22. В Лиски поезд приедет в 7:40. Изменения будут действовать 7 и 8 мая. Поезд отправится в 6:15 из Сагунов и прибудет в Лиски в 7:33 12 и 13 мая.