В Воронежской области изменится расписание электрички «Сагуны — Лиски»
Корректировку введут с 6 по 8 мая и с 11 по 13 мая.
Корректировку введут с 6 по 8 мая и с 11 по 13 мая.
Расписание пригородного поезда № 6399 «Сагуны — Лиски» в Воронежской области изменится
Ежедневная электричка отправится из Сагунов на 17 минут позже — в 6:22. В Лиски поезд приедет в 7:40. Изменения будут действовать 7 и 8 мая. Поезд отправится в 6:15 из Сагунов и прибудет в Лиски в 7:33 12 и 13 мая.
Расписание пригородных поездов в Воронежской области изменится в мае