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10:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области изменится расписание электрички «Сагуны — Лиски»

Корректировку введут с 6 по 8 мая и с 11 по 13 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Расписание пригородного поезда № 6399 «Сагуны — Лиски» в Воронежской области изменится из-за ремонтных работ на Северо-Кавказской железной дороге, сообщила пресс-служба АО «ППК “Черноземье”» в субботу, 28 апреля. Корректировку введут с 7 мая.

Ежедневная электричка отправится из Сагунов на 17 минут позже — в 6:22. В Лиски поезд приедет в 7:40. Изменения будут действовать 7 и 8 мая. Поезд отправится в 6:15 из Сагунов и прибудет в Лиски в 7:33 12 и 13 мая.

Расписание пригородных поездов в Воронежской области изменится в мае из-за ремонта на перегоне Пухово — Лиски. Корректировки запланированы на 4, 5, 9, 10, 14, 15 мая.

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