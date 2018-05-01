Как празднуют 1 Мая казахстанцы: плохая погода скорректировала планы, но не испортила настроения

Народные гулянья под открытым небом в честь 1 Мая пришлось отменить в Шымкенте из-за дождя. Власти города перенесли все мероприятия в здание областного драмтеатра, чтобы спасти жителям города праздник, сообщает телеканал Хабар24.

Глава государства пожелал счастья, благополучия и добра каждой семье. Вместе с тем, Президент призвал беречь единство народа, благодаря которому и было построено государство. ‪

«Тоталитарный режим когда-то решил в глухую казахскую несчастную степь все народы свалить, пусть они выживают или пропадают. 550 тысяч северокавказцев, почти миллион немцев, уйгуров, корейцев, прибалтов, украинцев — всех свозили, не буду говорить о том, что концентрационные лагеря были. Считалось, что они здесь в степи погибнут. Ничего подобного. Благодаря глубокому уважению местного народа, казахского, мы сегодня вместе выжили, встали, построили государство и развиваемся. Давайте беречь единство — наше основное счастье», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана, выступая перед гостями праздничного концерта поделился деталями своего недавнего визита в Соединённые Штаты Америки. Когда Дональд Трам поинтересовался, есть ли конфликты в Казахстане, Нурсултан Назарбаев ответил, что у Казахстана нет никаких конфликтов с другими странами.

«Тогда Трамп сказал: “Посмотрите, у Казахстана нет конфликтов, а у нас вокруг конфликты”. Путь Аллах никогда нас не лишит этого», — поделился воспоминаниями глава государства.

Праздник единства народа Казахстана — государственный праздник в Казахстане, отмечаемый ежегодно 1 мая.

В 1995 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днём единства народа Казахстана, отменив тем самым празднование Дня труда.