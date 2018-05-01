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19:18 (мск), источник: КрымPress

Симферополь отметил Первомай многотысячной демонстрацией

Праздник Мира, Весны и Труда Симферополь отметил многотысячной яркой демонстрацией.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

По официальным данным, в первомайских колоннах по центру крымской столицы прошли 27 тысяч человек. Кто эти люди? Почему они предпочли утреннему сну «в законный выходной» или выезду «на шашлыки» демонстрацию? Просто неравнодушные горожане, молодежь, общественники, трудовые коллективы крымских предприятий, представители ветеранских, волонтерских организаций, артисты, музыканты, спортсмены, государственные и муниципальные служащие.

Возглавили колонну Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, депутаты Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек и Константин Бахарев, глава администрации города Симферополя Игорь Лукашев. Всех крымчан поздравляем с Днем Весны и Труда. Праздник хороший, традиционный. И взрослые, и дети выходят сегодня на демонстрацию. Люди помнят, что всегда это был тёплый, радостный день, и после демонстрации люди всегда выезжали на маёвку. Мы стараемся сохранить традиции. Все-таки мы имеем отношение к трудящимся. Каждый на своем месте выполняет задачи, поставленные государством, — обратился к крымчанам Глава Республики Сергей Аксёнов.

Такой теплой, как сегодня, демонстрации я давно не помню. Праздник этот очень важный, потому что человек труда — это человек будущего. Сейчас есть некое занижение ценностей в общественном сознании человека простого труда. Его никогда не видно, но он все делает, готовит, а мы всем пользуемся. Но он не пользуется должным уважением. Это надо менять. И этот праздник — это очень хорошее в этом смысле движение, — присоединился к поздравлениям спикер Госсовета РК Владимир Константинов. В общей колонне с демонстрантами прошли знаменоносцы с флагами Российской Федерации и Республики Крым.

Демонстранты проследовали по проспекту Кирова: от сквера им. Тренева до площади Советской, где со сцены гостей и жителей крымской столицы приветствовали первые лица Республики Крым.

Замыкали шествие мотоциклисты байк-клуба «Ночные волки» и клона коммунистов под красными стягами.

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