Нижегородец выиграл чемпионат России по пощечинам

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин победил в первом всероссийском турнире по спортивным пощечинам, который состоялся в московских Сокольниках 30 апреля. Об этом сообщается в соцсети.

Необычные соревнования прошли в рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo. В них приняли участие 10 человек. Состязания проводились по олимпийской системе: проигравший выбывал.