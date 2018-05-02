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13:01 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородец выиграл чемпионат России по пощечинам

Соревнования прошли в Москве.

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин победил в первом всероссийском турнире по спортивным пощечинам, который состоялся в московских Сокольниках 30 апреля. Об этом сообщается в соцсети.

Необычные соревнования прошли в рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo. В них приняли участие 10 человек. Состязания проводились по олимпийской системе: проигравший выбывал.

Сообщается, что некоторые участники во время ударов «по щам» теряли сознание.

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