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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Мокрый снег и дождь хозяйничают на Южном Урале

Синоптики дают неутешительные прогнозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 54% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

Это фото нам прислали наши читатели. Сделано оно утром 1 мая в селе Тюлюк, что в Катав-Ивановском районе. Снег там идет до сих пор.

Неизвестно, дойдет ли он 200 км до Челябинска. Но об этом каждый бы мог узнать, если бы в Челябинске установили метеорадар. Эта штуковина предсказывает погоду в режиме он-лайн и знает, когда кончится снегопад с точностью до минуты.

Гидрометцентр прогнозирует в Челябинске сегодня ночью дождь, а завтра днем, 2 мая, переменную облачность и 0 + 2 .

Но больше всего пугают прогнозы на 9 Мая. Ожидается мощный снегопад, который начнется 7 мая и два дня станет хозяйничать в городе.

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