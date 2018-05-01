Мокрый снег и дождь хозяйничают на Южном Урале

Источник: Комсомольская правда

Это фото нам прислали наши читатели. Сделано оно утром 1 мая в селе Тюлюк, что в Катав-Ивановском районе. Снег там идет до сих пор.

Неизвестно, дойдет ли он 200 км до Челябинска. Но об этом каждый бы мог узнать, если бы в Челябинске установили метеорадар. Эта штуковина предсказывает погоду в режиме он-лайн и знает, когда кончится снегопад с точностью до минуты.

Гидрометцентр прогнозирует в Челябинске сегодня ночью дождь, а завтра днем, 2 мая, переменную облачность и 0 + 2 .