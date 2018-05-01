В Крыму начался курортный сезон

Источник: РИА "Новости"

«Крым привлекателен для отдыха и туризма круглый год, но майские праздники традиционно обозначают переход к активной или высокой стадии курортного сезона. Во многих курортных городах и регионах организованы тематические фестивали и концертные программы, открыты двери музеев и презентуются новые турмаршруты, запланированы национальные и исторические реконструкции, а также патриотические мероприятия ко Дню Победы», — сказал РИА Новости Волченко.

По его словам, Крым встречает майские праздники во всеоружии.

«К майским праздникам Крым подготовился и инфраструктурно, и событийно. Увеличено количество оборудованных пляжей, открываются новые отели, реконструируются санатории, запланирован ряд событийных мероприятий. Погода стоит восхитительно теплая и подходящая для отдыха на свежем воздухе и даже у моря», — подчеркнул министр.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в комментарии РИА Новости подчеркнул, что Крым среди российских регионов является одним из самых востребованных у туристов на майские праздники.