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19:27 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: Поселок Свирица будет топить до середины лета

Сейчас уровень воды в Новоладожском канале на 19 сантиметров выше критического.

Источник: Комсомольская правда

Подтопления поселков Ленобласти продолжается, и больше всех страдает Волховский район. По данным на сегодняшнее утро, уровень воды в Новоладожском канале составил 589 сантиметров над нулем поста, а ведь затапливать огороды и хозяйственные постройки поселка Свирица начинает уже при 570.

— Весеннее наполнение Ладожского озера продолжается, — предупреждают в ГУ МЧС по Ленобласти. — Максимальные отметки уровня воды будут отмечаться в конце июня и начале июля, поэтому затопления в Свирице будут сохраняться до середины лета. В отдельные дни, в результате нагона воды от Ладожского озера, возможно достижение опасной отметки 600 сантиметров, при которой подтопит деревни Бабья Речка, Кондратьево, Карпино и Подбережье.

Дожди прекращать пока не собираются: синоптики обещают, что накрапывать в Ленобласти будет и ночью, и завтра днем. Воздух 2 мая прогреется от 9 градусов тепла у водоемов до 17, утром прогнозируют туман. А 4 мая ожидают ливни и грозы.

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