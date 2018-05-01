МЧС: Поселок Свирица будет топить до середины лета

Источник: Комсомольская правда

Подтопления поселков Ленобласти продолжается, и больше всех страдает Волховский район. По данным на сегодняшнее утро, уровень воды в Новоладожском канале составил 589 сантиметров над нулем поста, а ведь затапливать огороды и хозяйственные постройки поселка Свирица начинает уже при 570.

— Весеннее наполнение Ладожского озера продолжается, — предупреждают в ГУ МЧС по Ленобласти. — Максимальные отметки уровня воды будут отмечаться в конце июня и начале июля, поэтому затопления в Свирице будут сохраняться до середины лета. В отдельные дни, в результате нагона воды от Ладожского озера, возможно достижение опасной отметки 600 сантиметров, при которой подтопит деревни Бабья Речка, Кондратьево, Карпино и Подбережье.