Танцующие автомобили и прыжки через огонь: как в Самаре отметили 1 мая
«Комсомольская правда-Самара» посмотрела, как в городе праздновали День Весны и Труда.
«Комсомольская правда-Самара» посмотрела, как в городе праздновали День Весны и Труда.
1 мая в областной столице состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центром праздника традиционно стала площадь имени Куйбышева — с 11 утра там стартовало масштабное прохождение колонн. Через самую большую площадь Европы прошли трудовые коллективы всех 9 районов Самары, федерации профсоюзов региона. Простые жители города — их собралось несколько тысяч — наблюдали за демонстрацией с трибун.
— Наша страна должна совершить решительный прорыв по всем направлениям — в повышении уровня благосостояния граждан, в ускорении темпов экономического роста, повышения качества жизни в наших городах и селах. На это нацеливает нас президент страны Владимир Владимирович Путин, — заявил Азаров, подчеркнув, что труженики крупнейшего промышленного и научного центра России должны помочь России справиться с поставленными задачами.
В торжествах принимали участие как взрослые, так и дети.
Так, зрители увидели представление «Автородео» с участием лучших каскадеров России. Спортсмены представили программу «Танцующие автомобили», в которой приняли участие 50 моделей АвтоВАЗа. Задействованы были как новинки, так исторические модели. Очень удивил зрителей номер, где участник шоу прыгал через горящие круги. Завершился праздник парадом автомобилей на площади.