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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Танцующие автомобили и прыжки через огонь: как в Самаре отметили 1 мая

«Комсомольская правда-Самара» посмотрела, как в городе праздновали День Весны и Труда.

Источник: Комсомольская правда

1 мая в областной столице состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центром праздника традиционно стала площадь имени Куйбышева — с 11 утра там стартовало масштабное прохождение колонн. Через самую большую площадь Европы прошли трудовые коллективы всех 9 районов Самары, федерации профсоюзов региона. Простые жители города — их собралось несколько тысяч — наблюдали за демонстрацией с трибун.

Участие в шествии принял глава Самарской области Дмитрий Азаров. Врио губернатора отметил, что Первомай вдохновляет людей на трудовые свершения. И сейчас это особенно важно, ведь перед регионом стоят большие задачи.

— Наша страна должна совершить решительный прорыв по всем направлениям — в повышении уровня благосостояния граждан, в ускорении темпов экономического роста, повышения качества жизни в наших городах и селах. На это нацеливает нас президент страны Владимир Владимирович Путин, — заявил Азаров, подчеркнув, что труженики крупнейшего промышленного и научного центра России должны помочь России справиться с поставленными задачами.

В торжествах принимали участие как взрослые, так и дети. Кто-то даже пришел с животными. А после шествия началась шоу-программа, некоторые номера которой были весьма эффектными.

Так, зрители увидели представление «Автородео» с участием лучших каскадеров России. Спортсмены представили программу «Танцующие автомобили», в которой приняли участие 50 моделей АвтоВАЗа. Задействованы были как новинки, так исторические модели. Очень удивил зрителей номер, где участник шоу прыгал через горящие круги. Завершился праздник парадом автомобилей на площади.

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