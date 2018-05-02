Танцующие автомобили и прыжки через огонь: как в Самаре отметили 1 мая

Источник: Комсомольская правда

1 мая в областной столице состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центром праздника традиционно стала площадь имени Куйбышева — с 11 утра там стартовало масштабное прохождение колонн. Через самую большую площадь Европы прошли трудовые коллективы всех 9 районов Самары, федерации профсоюзов региона. Простые жители города — их собралось несколько тысяч — наблюдали за демонстрацией с трибун.

Участие в шествии принял глава Самарской области Дмитрий Азаров. Врио губернатора отметил, что Первомай вдохновляет людей на трудовые свершения. И сейчас это особенно важно, ведь перед регионом стоят большие задачи.

— Наша страна должна совершить решительный прорыв по всем направлениям — в повышении уровня благосостояния граждан, в ускорении темпов экономического роста, повышения качества жизни в наших городах и селах. На это нацеливает нас президент страны Владимир Владимирович Путин, — заявил Азаров, подчеркнув, что труженики крупнейшего промышленного и научного центра России должны помочь России справиться с поставленными задачами.

В торжествах принимали участие как взрослые, так и дети. Кто-то даже пришел с животными. А после шествия началась шоу-программа, некоторые номера которой были весьма эффектными.