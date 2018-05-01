Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси заступили на дежурство в Турции для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

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Белорусские спасатели провели тестовые полеты и готовы к работе по тушению лесных пожаров на территории Турции. Экипаж в составе 7 человек авиации МЧС на вертолете Ми-8 несет дежурство в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 оказывает помощь в тушении. Он также доставит местных спасателей к местам возгораний.

В прошлом году авиаторы МЧС Беларуси в Турции выполнили 91 боевой вылет. На очаги пожаров сброшено более 1,1 тыс. т воды, перевезено более 200 пассажиров. Лесные пожары каждый год бушуют на территории этой страны. Белорусские авиаторы обладают большим опытом по тушению очагов возгораний в труднодоступной местности.