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20:10 (мск), источник: ЕАН

Семь хоккеистов покинут «Автомобилист»

Семь игроков покидают екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», сообщает пресс-служба команды.

Сотрудничество с клубом прекратили форварды Пьер Паренто, Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Алексей Симаков. Также из команды уходят защитники Дмитрий Мегалинский и Денис Куляш, а также вратарь Владимир Сохатский. ХК «Автомобилист» поблагодарил уходящих игроков за сотрудничество.

Ранее стало известно, что главным тренером команды назначен Андрей Мартемьянов. Также рокировки проведены в тренерском штабе клуба.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги ХК «Автомобилист» занял четвертое место.

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