Семь хоккеистов покинут «Автомобилист»

Сотрудничество с клубом прекратили форварды Пьер Паренто, Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Алексей Симаков. Также из команды уходят защитники Дмитрий Мегалинский и Денис Куляш, а также вратарь Владимир Сохатский. ХК «Автомобилист» поблагодарил уходящих игроков за сотрудничество.