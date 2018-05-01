Семь хоккеистов покинут «Автомобилист»
Семь игроков покидают екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», сообщает
Семь игроков покидают екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», сообщает
Сотрудничество с клубом прекратили форварды Пьер Паренто, Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Алексей Симаков. Также из команды уходят защитники Дмитрий Мегалинский и Денис Куляш, а также вратарь Владимир Сохатский. ХК «Автомобилист» поблагодарил уходящих игроков за сотрудничество.
Ранее стало известно, что главным тренером команды назначен Андрей Мартемьянов. Также рокировки проведены в тренерском штабе клуба.
Напомним, что по итогам прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги ХК «Автомобилист» занял четвертое место.