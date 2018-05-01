Праздник на высоте: к годовщине Победы из Керчи в Краснодар запустят аэростат

«Начало праздничным мероприятиям положит перелет через Керченский пролив на тепловом аэростате “Россия”. На оболочке шара нанесены Государственный флаг России и флаги всех субъектов Российской Федерации, что символизирует единство России. Также на оболочке шара будут представлены четыре ордена Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении администрации Керчи уточняя, что старт перелета запланирован на 7.30 с площади им. Ленина.