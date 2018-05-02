В Самаре на пересечении Галактионовской и переулка Высоцкого снесли незаконные магазины
Город очищают перед ЧМ-2018.
Город очищают перед ЧМ-2018.
В областной столице продолжают убирать незаконные торговые точки, расположенные на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. Накануне, 30 апреля, павильоны демонтировали на остановке в районе пересечения Галактионовской и переулка Высоцкого.
— Непривычно теперь. Обычно здесь
Напомним, что, как заявляли в департаменте потребительского рынка Самары, на 1 марта в городе числилось 1042 незаконно построенных объекта. До конца марта 91 таких магазинов планировали убрать.
На сегодня уже удалены павильоны с пересечения улиц Клинической и Мичурина, киоск «Вокзальчик» на Комсомольской площади, «Избушка-кормушка» с улицы Молодогвардейской и несколько кафе с других улиц областной столицы.