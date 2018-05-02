В Самаре на пересечении Галактионовской и переулка Высоцкого снесли незаконные магазины

Источник: Комсомольская правда

В областной столице продолжают убирать незаконные торговые точки, расположенные на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. Накануне, 30 апреля, павильоны демонтировали на остановке в районе пересечения Галактионовской и переулка Высоцкого.

— Непривычно теперь. Обычно здесь какие-нибудь пирожки покупали, еще что-нибудь. А сейчас пусто. Но с другой стороны, такие магазины портят вид города, поэтому, наверное, власти знают, что делают, — поделился своим мнением местный житель.

Напомним, что, как заявляли в департаменте потребительского рынка Самары, на 1 марта в городе числилось 1042 незаконно построенных объекта. До конца марта 91 таких магазинов планировали убрать.