Уязвимость найдена на большинстве домашних Wi-Fi-роутеров казахстанцев

Источник: Nur.kz

Об этом сообщается на сайте службы, передает NUR.KZ.

Это стало возможным благодаря ошибке обхода аутентификации, которая легко используется. Был обнаружен способ обойти аутентификацию на GPON-устройствах путем изменения URL-адреса в адресной строке браузера при доступе на устройство (CVE-2018−10561).

С помощью данного метода обхода аутентификации также возможно проэксплуатировать еще одну уязвимость в отношении ввода команд (CVE-2018−10562). Добавив «?images/» (допустимы также? script/ и? style/) в конец веб-адреса на любой странице конфигурации маршрутизатора, злоумышленник получит почти полный доступ к маршрутизатору.

Поскольку команды ping и traceroute на диагностической странице устройства работают на уровне «root», другие команды также могут быть удаленно запущены на устройстве.

После проверки наличия данной уязвимости на GPON-маршрутизаторах операторов связи РК уязвимость была обнаружена на большинстве из них и ее эксплуатация может привести к компрометации всей сети и к проведению распределенной атаки «отказ в обслуживании».