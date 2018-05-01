Уязвимость найдена на большинстве домашних Wi-Fi-роутеров казахстанцев
Служба реагирования на компьютерные инциденты
Служба реагирования на компьютерные инциденты
Об этом сообщается на сайте службы, передает NUR.KZ.
Это стало возможным благодаря ошибке обхода аутентификации, которая легко используется. Был обнаружен способ обойти аутентификацию на
С помощью данного метода обхода аутентификации также возможно проэксплуатировать еще одну уязвимость в отношении ввода команд (CVE-2018−10562). Добавив «?images/» (допустимы также? script/ и? style/) в конец
Поскольку команды ping и traceroute на диагностической странице устройства работают на уровне «root», другие команды также могут быть удаленно запущены на устройстве.
После проверки наличия данной уязвимости на
Соответствующая информация и рекомендации были направлены операторам связи РК.