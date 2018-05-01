В среду в Новосибирской области будет плюс 14 градусов

— Днем по области будет плюс 9 — плюс 14 градусов (в Новосибирске — плюс 10 — плюс 12 градусов), ночью похолодает до минус 2 — плюс 3 градусов (в это время в некоторых районах возможен мокрый снег), — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз по-прохладнее: днем сайт обещает всего плюс 8 градусов, ночью — плюс 2 градуса. Зато, по данный сайта, дождей не будет. На «Гисметео» немного другие данные: по данным портала, воздух днем прогреется до плюс 10 градусов, а ночью столбик термометра покажет плюс 4 градуса. При этом весь день будет идти дождь.