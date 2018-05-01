Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
После родов Анна Снаткина панически боится располнеть
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
Надежда Бабкина опубликовала фото в купальнике и без макияжа
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Карл Лагерфельд создал линию косметики и украсил ее своим бюстом
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12В тени войны
20:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В среду в Новосибирской области будет плюс 14 градусов

Синоптики обещают небольшие дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 16% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

В среду, 2 мая, погода порадует новосибирцев: хотя метеорологи прогнозируют небольшие дожди, будет тепло.

— Днем по области будет плюс 9 — плюс 14 градусов (в Новосибирске — плюс 10 — плюс 12 градусов), ночью похолодает до минус 2 — плюс 3 градусов (в это время в некоторых районах возможен мокрый снег), — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз по-прохладнее: днем сайт обещает всего плюс 8 градусов, ночью — плюс 2 градуса. Зато, по данный сайта, дождей не будет. На «Гисметео» немного другие данные: по данным портала, воздух днем прогреется до плюс 10 градусов, а ночью столбик термометра покажет плюс 4 градуса. При этом весь день будет идти дождь.

Все новости региона
 12 новых фотографий из космоса, от которых захватывает дух
Николу Пашиняна упрекнули в поздравлениях от Навального и Саакашвили
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
Американский эксперт назвал главного врага США
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Парламент Армении не смог избрать премьер-министра
Порошенко похвастался испытаниями боевого модуля «Дуплет»
США начали перебрасывать в Польшу танковую бригаду
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул Что происходит в «Локомотиве», который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь