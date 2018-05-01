В ЮАР львица напугала туристов, решив открыть дверь их машины
МОСКВА — РИА Новости. Посетитель национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео львицу, которая пыталась открыть дверь автомобиля с туристами.
МОСКВА — РИА Новости. Посетитель национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео львицу, которая пыталась открыть дверь автомобиля с туристами.
На кадрах видно, что животное не отходит от машины, несколько раз хватается за ручку и собирается ее откусить. В итоге водитель решил отъехать чуть подальше, после чего львица потеряла к автомобилю интерес.
В прошлом году в этом же парке лев атаковал автомобиль, чтобы «похвастаться» перед самкой.