Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Названа страна с самым дешевым гражданством
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
01:01 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение

Со 2 по 3 мая в большинстве районов Ростовской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс). Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным Ростовского гидрометцентра, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) прогнозируется местами в северо-западных (Красносулинский), центральных (Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновсий) районах и Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, северная половина Азовского района) Ростовской области.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах.

Все новости региона
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Американский эксперт назвал главного врага США
В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь