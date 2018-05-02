В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение
Со 2 по 3 мая в большинстве районов Ростовской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс). Об этом сообщает
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Со 2 по 3 мая в большинстве районов Ростовской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс). Об этом сообщает
По данным Ростовского гидрометцентра, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) прогнозируется местами в
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах.