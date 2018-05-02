Жители микрорайона Воронежа требуют у властей новую школу
По словам автора петиции, каждое утро дети, идущие на учебу, рискуют своей жизнью.
По словам автора петиции, каждое утро дети, идущие на учебу, рискуют своей жизнью.
На портале Change.org Елена Попова разместила петицию, адресованную губернатору Воронежской области, мэру Воронежа и руководству ВМУ-2.
Женщина делится проблемой, стоящей перед родителями школьников в пригородном поселке Боровое. По словам Елены, на весь этот огромный микрорайон есть только одна школа № 64, а между тем в ВМУ-2 демонстрировали проекты застройки с новым средним учебным заведением. Новые жилые дома появились, а школа — нет. Оказалось, что сделают только пристройку. К той же школе № 64.
Между тем добираться до единственной школы детям очень нелегко. Приходится либо идти по дороге, рискуя быть сбитым машиной, либо по частному сектору по вязкому песку в сухую погоду, либо по грязи — во время дождя. Елена пытается добиться, чтобы новая школа
Петицию подписали более 400 человек.