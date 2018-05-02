Жители микрорайона Воронежа требуют у властей новую школу

Женщина делится проблемой, стоящей перед родителями школьников в пригородном поселке Боровое. По словам Елены, на весь этот огромный микрорайон есть только одна школа № 64, а между тем в ВМУ-2 демонстрировали проекты застройки с новым средним учебным заведением. Новые жилые дома появились, а школа — нет. Оказалось, что сделают только пристройку. К той же школе № 64.