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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители микрорайона Воронежа требуют у властей новую школу

По словам автора петиции, каждое утро дети, идущие на учебу, рискуют своей жизнью.

Источник: РИА "Новости"

На портале Change.org Елена Попова разместила петицию, адресованную губернатору Воронежской области, мэру Воронежа и руководству ВМУ-2.

Женщина делится проблемой, стоящей перед родителями школьников в пригородном поселке Боровое. По словам Елены, на весь этот огромный микрорайон есть только одна школа № 64, а между тем в ВМУ-2 демонстрировали проекты застройки с новым средним учебным заведением. Новые жилые дома появились, а школа — нет. Оказалось, что сделают только пристройку. К той же школе № 64.

Между тем добираться до единственной школы детям очень нелегко. Приходится либо идти по дороге, рискуя быть сбитым машиной, либо по частному сектору по вязкому песку в сухую погоду, либо по грязи — во время дождя. Елена пытается добиться, чтобы новая школа все-таки появилась.

Петицию подписали более 400 человек.

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