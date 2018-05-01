На Рышкановке появился пешеходный переход со светящейся разметкой

Он говорит, что предложил фирме сотрудничество, изучив предложения целого ряда компаний.



«Написал им, кто я, и предложил сделать в Молдове своего рода визитную карточку. Разметку на этом переходе они сделали за свой счет, чтобы мы могли оценить гарантийный срок. Также они готовы установить на этом перекрестке солнечные батареи», — сказал претор Рышкановки Николай Балаур.



Специалисты говорят, что обычная краска на дорогах держится максимум шесть месяцев, а в этом случае гарантийный срок — два года.



По достоинству новую зебру оценили и пешеходы, и водители.



«До сих пор разметка была еле видна. Уверен — если бы все переходы были такими, было бы меньше аварий».