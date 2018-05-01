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17Time 100
18:23 (мск), источник: Publika.md

На Рышкановке появился пешеходный переход со светящейся разметкой

В Кишиневе появился пешеходный переход со светящейся разметкой. Особую краску нанесла румынская фирма по просьбе претора Рышкановки.

Источник: Publika.md

Он говорит, что предложил фирме сотрудничество, изучив предложения целого ряда компаний.

«Написал им, кто я, и предложил сделать в Молдове своего рода визитную карточку. Разметку на этом переходе они сделали за свой счет, чтобы мы могли оценить гарантийный срок. Также они готовы установить на этом перекрестке солнечные батареи», — сказал претор Рышкановки Николай Балаур.

Специалисты говорят, что обычная краска на дорогах держится максимум шесть месяцев, а в этом случае гарантийный срок — два года.

По достоинству новую зебру оценили и пешеходы, и водители.

«До сих пор разметка была еле видна. Уверен — если бы все переходы были такими, было бы меньше аварий».

«В темноте пешехода можно не заметить. А на таком переходе все отлично видно».

В претуре Рышкановки надеются на дальнейшее сотрудничество с румынской фирмой.

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