В Воронеже на фото попало жутковатое «Сердце города»
Вид со двора исторического дома Вагнера, прямо скажем, не очень хорош.
Вид со двора исторического дома Вагнера, прямо скажем, не очень хорош.
Все мы, конечно, помним крылатую фразу из «Бриллиантовой Руки» — про не состоявшуюся лекцию «Нью-Йорк — город контрастов». Что ж, то же самое давно можно сказать и про Воронеж.
В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Тимур Подколзин разместил очень красочное фото. На первом плане высотка жилого комплекса «Сердце города». А дальше двор полуразрушенного Дома агронома Вагнера начала 20 века со зданием, как будто сошедшим со снимка военной хроники после бомбежки.
Надо заметить, что в Воронеже вообще вольно обращаются с памятниками. То как с домом купца Балашова, который теперь выглядит как яйцо, высиженное «Галереей Чижова», то как с Домом Вагнера, который потихоньку рушили бомжи и местные жители с пониженной социальной ответственностью.