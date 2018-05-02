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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже на фото попало жутковатое «Сердце города»

Вид со двора исторического дома Вагнера, прямо скажем, не очень хорош.

Все мы, конечно, помним крылатую фразу из «Бриллиантовой Руки» — про не состоявшуюся лекцию «Нью-Йорк — город контрастов». Что ж, то же самое давно можно сказать и про Воронеж.

В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Тимур Подколзин разместил очень красочное фото. На первом плане высотка жилого комплекса «Сердце города». А дальше двор полуразрушенного Дома агронома Вагнера начала 20 века со зданием, как будто сошедшим со снимка военной хроники после бомбежки.

Надо заметить, что в Воронеже вообще вольно обращаются с памятниками. То как с домом купца Балашова, который теперь выглядит как яйцо, высиженное «Галереей Чижова», то как с Домом Вагнера, который потихоньку рушили бомжи и местные жители с пониженной социальной ответственностью.

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