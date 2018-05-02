Фильм с нижегородцем Захаром Прилепиным претендует на «Оскар»

Фильм режиссера Ленара Камалова «Дежурство», в главной роли в котором снялся нижегородский писатель Захар Прилепин, стал победителем международного кинофестиваля в Нью-Йорке Tribeca. Об этом сообщается в соцсетях.

Фильм о событиях в ДНР стал лучшим в категории «Короткометражный художественный фильм».

В центре сюжета фильма — ополченец Донбасса с позывным «Кот». Он получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается очень не просто.

В картине показана, как война влияет на людей.

Победа на данном фестивале обеспечивает попадание в лонглист премии «Оскар».