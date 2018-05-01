Короткая рабочая неделя в Омске будет теплой
Синоптики обещают местами потепление до +17 градусов.
2 мая в Омске ночью будет слабый ветер 4 м/с. Температура воздуха +3… -2. Однако местами столбик термометра может опуститься до -7. Днем погода существенно улучшится, до +12, но в отдельных районах может подняться сильный ветер до 14 м/с. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
В четверг, 3 мая, температура ночью −2… +3, днем +12. Осадков не ожидается. Ветер западный 4−9 м/с.
В пятницу, 4 мая, местами, вероятно, пройдет небольшой дождь. Также в отдельных районах города возможен сильный порывистый ветер до 20 м/с. Ночью +5, а днем +17.