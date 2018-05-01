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19:53 (мск), источник: Om1.ru

Короткая рабочая неделя в Омске будет теплой

Синоптики обещают местами потепление до +17 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 16% 765 мм рт. ст. 3 м/с

2 мая в Омске ночью будет слабый ветер 4 м/с. Температура воздуха +3… -2. Однако местами столбик термометра может опуститься до -7. Днем погода существенно улучшится, до +12, но в отдельных районах может подняться сильный ветер до 14 м/с. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг, 3 мая, температура ночью −2… +3, днем +12. Осадков не ожидается. Ветер западный 4−9 м/с.

В пятницу, 4 мая, местами, вероятно, пройдет небольшой дождь. Также в отдельных районах города возможен сильный порывистый ветер до 20 м/с. Ночью +5, а днем +17.

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