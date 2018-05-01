Короткая рабочая неделя в Омске будет теплой

2 мая в Омске ночью будет слабый ветер 4 м/с. Температура воздуха +3… -2. Однако местами столбик термометра может опуститься до -7. Днем погода существенно улучшится, до +12, но в отдельных районах может подняться сильный ветер до 14 м/с. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.