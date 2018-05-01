От демонстрации до «монстрации»
Как жители Екатеринбурга отметили 1 мая
Утром 1 мая по центру Екатеринбурга прошла многотысячная демонстрация в честь праздника Весны и Труда.
Как жители Екатеринбурга отметили 1 мая
Утром 1 мая по центру Екатеринбурга прошла многотысячная демонстрация в честь праздника Весны и Труда.
В уличном шествии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Демонстранты поддерживали требования о достойной зарплате, а также заявку Екатеринбурга на право принять выставку «Экспо-2025».
По оценкам городских властей, в праздничном шествии приняли участие около 25 тыс. человек. Через несколько часов в отдаленном районе Вторчермет прошла «Монстрация» — шуточное шествие с абсурдными лозунгами. В нем приняли участие около 70 человек.