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19:52 (мск), источник: Коммерсантъ

От демонстрации до «монстрации»

Как жители Екатеринбурга отметили 1 мая
Утром 1 мая по центру Екатеринбурга прошла многотысячная демонстрация в честь праздника Весны и Труда.

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фотографии
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фотографии

В уличном шествии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Демонстранты поддерживали требования о достойной зарплате, а также заявку Екатеринбурга на право принять выставку «Экспо-2025».

По оценкам городских властей, в праздничном шествии приняли участие около 25 тыс. человек. Через несколько часов в отдаленном районе Вторчермет прошла «Монстрация» — шуточное шествие с абсурдными лозунгами. В нем приняли участие около 70 человек.

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