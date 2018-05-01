Первомайские мероприятия в Петербурге собрали 60 тысяч участников

Источник: РИА Новости

«В праздничных мероприятиях приняли участие около 60 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, значительных нарушений общественного порядка не допущено.

Сегодня к согласованному «Маршу в защиту Петербурга — 2018» и митингу на Марсовом поле в рамках первомайских мероприятий присоединились митингующие в поддержку мессенджера Telegram. Они собрались у дома 5/3 по Лиговскому проспекту. Затем колонна, присоединившись к основной массе участников первомайского шествия, прошла по Невскому проспекту, Садовой улице на Марсово поле. На Марсовом поле состоялся митинг, где выступили представители оппозиции.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.