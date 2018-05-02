Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Нужно ли срывать букву «Ш»?
После родов Анна Снаткина панически боится располнеть
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
00:57 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани установится тридцатиградусная жара

Из-за жары сотрудники ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю объявили о повышенной пожароопасности в регионе. 1—4 мая она будет 5 класса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 15% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

В поселке Никитино, что находится в Мостовском районе Краснодарского края, пожарные уже тушили лес. Загорелась лесная подстилка тут днем 1 мая. Площадь возгорания составила 0,8 гектара. Сотрудников МЧС вызвали лесники, они так же помогали спасателям тушить огонь. А вот грозы населенному пункту не было.

В МЧС просят быть особенно внимательными, выезжая на природу и по возможности не разводить костры.

В эти же дни синоптики прогнозируют тридцатиградусную жару. В отдельных же районах региона воздух и вовсе прогреется до 32 градусов тепла.

— В ближайшее время осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в кубанском гидрометцентре. — Ждем сухую, устойчивую погоду.

Все новости региона
 Охрана Тимати устроила потасовку в аэропорту
Дочь Джеки Чана ночует под мостом из-за своей нетрадиционной ориентации
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Американский эксперт назвал главного врага США
В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь