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13:52 (мск), источник: Газета.Ру

Почему юбка — идеальная одежда для мужчин

Мода на разрыв гендерных стереотипов существует уже не первый год и не вызывает ярко выраженной реакции даже в России, но почему-то ношение мужчинами такого предмета одежды как юбка до сих пор высмеивается в обществе. Почему юбка не должна ассоциироваться только с одним полом и может свободно носиться другим — в материале «Газета.Ru».

Традиция

Когда мы пытаемся представить мужскую юбку, в голову приходит образ шотландского килта с поясной сумкой, который еще и принято носить без нижнего белья. Мало кому известно, почему в XVI-м веке шотландские горцы, известные своим мужеством, предпочитали оборачиваться куском клетчатой ткани. У традиционной шотландской «юбки» есть множество преимуществ в силу ее незаменимости в обиходе воина: сняв кожаный ремень, этим пледом можно укрыться на ночь, плотная шерстяная ткань непродуваема, практически не мокнет и быстро высыхает, а в бою для полной свободы движения ее можно с себя сорвать.

После якобитских восстаний в Шотландии XVIII века килт был даже запрещен как символ сопротивления, но вскоре возвращен вольнолюбивому народу. Теперь на большие праздники и свадьбы его могут носить все потомки кельтов вроде ирландцев и британцев, но в большем почете он, разумеется, у шотландцев.

Помимо населения Британских островов, мужские вариации юбки существуют у народов Юго-Восточной Азии, где мужчины и не переставали наравне с женщинами носить саронг, а также дхоти — мужскую версию индийского сари. В силу преимущества свободного куска дышащей ткани перед плотными брюками, так как в жарком влажном климате их ношение теряет всякий смысл.

Юбка в знак протеста

Во многих компаниях по всему миру предусмотрена так называемая политика «No-shorts-to-work», по которой мужчины на работе могут носить исключительно длинные брюки. Если периодически в летние месяцы сидеть в брюках в офисе с кондиционером кажется затруднительным, то можно представить ужасные условия, с которыми сталкиваются те, кто работает на улице. Женщинам в этом плане гораздо легче, ведь в их дресс-коде предусмотрена юбка, которая должна закрывать колено.

В июне 2017 года водители автобусов во французском Нанси были в числе тех, кто был вынужден обойти запрет на шорты поистине мужественно.

Члены французской демократической конфедерации труда решили проблему, надев юбки на работу.

В ходе интервью местному СМИ водители заявили, что завидовали женщинам в юбках в период сильной жары — в их закрытых кабинах температура воздуха может достигать 50 градусов, причем Цельсия. «Мы хотим, чтобы компания обратила внимание на ситуацию, чтобы в определенных климатических условиях водителям было позволено носить бермуды, например».

Рекордно высокие температуры в июне прошлого года принесли дискомфорт и школьникам Великобритании. Школьная форма мальчиков не позволяла учащимся средней школы города Эксетера носить шорты в жаркую погоду, поэтому они решили воспользоваться единственным доступным вариантом и надеть школьные юбки.

В общей сложности 50 мальчиков из академии ISCA в течение четырех дней отстаивали свое право на терморегуляцию. Протест был спровоцирован, когда в учебном заведении 14-летнему мальчику угрожали заключением в «комнату изоляции» в случае если он придет на учебу в шортах.

Директор пошутила, что этого не произойдет, если он наденет юбку, и в этот момент подала идею для мирного протеста учеников. Несомненно, храбрый поступок подростков принес свои плоды: руководство школы разрешило ношение коротких брюк в летний период уже с 2018 года, при условии соблюдения цветовой гаммы и единогласном решении родительского комитета.

Знаменитости без штанов

Если голливудские актеры Джерард Батлер и Юэн Макгрегор — потомственные шотландцы, которые не эпатируют общественность своим уважением к традициям своего народа, то некоторые звезды шоу-бизнеса выбирали юбки за красоту и удобство.

В 2000-х юбки на своих выступления примеряли рэперы Канье Уэст и Дидди, а дизайнер Марк Джейкобс с 2008 по 2011 года появлялся на публике только в женских юбках. Джейкобса видели в модели килта от Comme Des Garçons на показе его коллекции, а потом он перешел на классическую юбку-карандаш от Prada. При всей любви дизайнера к этому предмету гардероба, сам он ни разу не включил юбку в одну из своих мужских линеек — возможно он хотел сохранить уникальность и не переодевать всех мужчин Нью-Йорка в свою любимую деталь.

В нехватке мужественности нельзя уличить актера Вина Дизеля, а ведь он появился в кожаном килте на премии MTV Europe Music Awards в 2003-м году, его стилисты дополнили ансамбль черным свитером и грубыми кожаными ботинками.

Рэпер Young Thug в 2016 году снялся для рекламной кампании бренда Calvin Klein в платье их женской линии, надетом поверх брюк. В рекламном ролике он подчеркнул, что одежда не мешает чувствовать себя мужчиной: «Ты может быть гангста в платье, ты можешь быть гангста в мешковатых штанах».

Один из самых стильных мужчин на планете и сын Уилла Смита Джейден Смит часто фотографируется в юбках, спокойно ходит в них на улицу и даже надел одну из них на свой выпускной вечер. Свои действия он объясняет попыткой решения социальной проблематики: в интервью для Nylon magazine он сказал, что носит юбку не столько ради образа, сколько для примера будущим поколениям.

«Через пять лет, когда ребенок пойдет в школу в юбке, дети не будут злиться и бить его… Это просто не имеет значения. Я принимаю основной удар на себя, чтобы мои дети и их дети знали, что это нормально», — заявил молодой человек.

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