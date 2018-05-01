Из столичного района вывезут незаконные гаражи

«Размещенные без согласования гаражи вывозятся с места установки! В план этого года входит: 159 адресов. Сегодня вывезли три гаража по адресу улица: Бейбитшилик 31», — написал в Facebook аким района Арман Турлубек.
— Жители частного сектора, уберите различные строительные материалы и контейнера у своих заборов сами, иначе это сделаем мы, — предупреждает аким жителей.
Арман Турлубек пояснил, для чего это делается и почему.
«Самовольно установленные металлические гаражи и контейнера, складирование различных строительных материалов являются серьезной проблемой для района, да и в целом столицы. Они нарушают права других горожан на благоприятную среду проживания, негативно влияют на экологическую обстановку, пожарную безопасность, эстетический облик города, да и налоги не оплачивают», — написал Арман Турлубек.