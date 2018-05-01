Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Вместо солистов группы АBBA на сцену «выйдут» их двойники
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8Серж Саргсян ушел в отставку
20:51 (мск), источник: Zakon.kz

Из столичного района вывезут незаконные гаражи

Совместно с уполномоченными государственными органами составлен график вывоза незаконно установленных металлических гаражей и контейнеров на 2018 год, расположенных на территории района «Сарыарка» Астаны, сообщает zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Размещенные без согласования гаражи вывозятся с места установки! В план этого года входит: 159 адресов. Сегодня вывезли три гаража по адресу улица: Бейбитшилик 31», — написал в Facebook аким района Арман Турлубек.

— Жители частного сектора, уберите различные строительные материалы и контейнера у своих заборов сами, иначе это сделаем мы, — предупреждает аким жителей.

Арман Турлубек пояснил, для чего это делается и почему.

«Самовольно установленные металлические гаражи и контейнера, складирование различных строительных материалов являются серьезной проблемой для района, да и в целом столицы. Они нарушают права других горожан на благоприятную среду проживания, негативно влияют на экологическую обстановку, пожарную безопасность, эстетический облик города, да и налоги не оплачивают», — написал Арман Турлубек.

Все новости региона
 Алина Адилханова стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике
Жена президента Турции выложила фото с первой леди Узбекистана
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
Пашинян объявил кампанию тотального неповиновения в Армении
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Американский эксперт назвал главного врага США
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
США начали перебрасывать в Польшу танковую бригаду
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул Что происходит в «Локомотиве», который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь