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22:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии скоро потеплеет до 24 градусов

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии потеплеет до 24 градусов. Тепло синоптики обещают уже совсем скоро.

Источник: Башинформ

Завтра 2 мая днем еще возможен небольшой дождь, в отдельных районах до умеренного. В ночные часы специалисты прогнозируют +2,+7, при прояснениях до -2 градусов, днем +9,+14, по югу до +19 градусов.

3 мая также ожидаются кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Температура воздуха ночью +3,+8, днем воздух прогреется до +15,+20, по югу до +24 градусов.

4 мая не обойдется без дождей, прогнозируются порывы сильного ветра. Ночью будет +1, +6, в дневные часы до +10,+15 градусов.

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