В Башкирии скоро потеплеет до 24 градусов

Источник: Башинформ

Завтра 2 мая днем еще возможен небольшой дождь, в отдельных районах до умеренного. В ночные часы специалисты прогнозируют +2,+7, при прояснениях до -2 градусов, днем +9,+14, по югу до +19 градусов.

3 мая также ожидаются кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Температура воздуха ночью +3,+8, днем воздух прогреется до +15,+20, по югу до +24 градусов.