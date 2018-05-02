Остановка автотранспорта ограничена на Сормовском повороте с 1 мая
Это сделано для увеличения пропускной способности Московского шоссе.
Это сделано для увеличения пропускной способности Московского шоссе.
Ограничение остановки на Сормовском повороте введено с 1 мая, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения в Нижнем Новгороде.
Это делается в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта по Московскому шоссе в районе домов 4а и 4 г.
Автолюбителей просят придерживаться дорожных знаков.