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13:24 (мск), источник: Newsroom24.ru

Остановка автотранспорта ограничена на Сормовском повороте с 1 мая

Это сделано для увеличения пропускной способности Московского шоссе.

Источник: Newsroom24.ru

Ограничение остановки на Сормовском повороте введено с 1 мая, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения в Нижнем Новгороде.

Это делается в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта по Московскому шоссе в районе домов 4а и 4 г.

Автолюбителей просят придерживаться дорожных знаков.

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