Рекордная за 40 лет жара ожидается 2 мая в Москве
Аномально жаркая погода ожидается в Москве в среду, 2 мая, по прогнозу синоптиков, может быть побит температурный рекорд 41-летней давности.
Аномально жаркая погода ожидается в Москве в среду, 2 мая, по прогнозу синоптиков, может быть побит температурный рекорд 41-летней давности.
Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает АГН «Москва».
«В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности», — говорится в сообщении. В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, может прогреметь гроза.
«Ночью температура воздуха в городе составит 13−15 градусов тепла, днем — плюс 26−28 градусов», — обещают синоптики.
Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 2 мая. А 30 апреля в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала года.