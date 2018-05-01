Рекордная за 40 лет жара ожидается 2 мая в Москве

Источник: Reuters

Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает АГН «Москва».

«В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности», — говорится в сообщении. В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, может прогреметь гроза.

«Ночью температура воздуха в городе составит 13−15 градусов тепла, днем — плюс 26−28 градусов», — обещают синоптики.