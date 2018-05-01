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22:42 (мск), источник: Известия

Рекордная за 40 лет жара ожидается 2 мая в Москве

Аномально жаркая погода ожидается в Москве в среду, 2 мая, по прогнозу синоптиков, может быть побит температурный рекорд 41-летней давности.

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Источник: Reuters

Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает АГН «Москва».

«В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности», — говорится в сообщении. В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, может прогреметь гроза.

«Ночью температура воздуха в городе составит 13−15 градусов тепла, днем — плюс 26−28 градусов», — обещают синоптики.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 2 мая. А 30 апреля в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала года.

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