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11:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на май 2018 в Самаре: теплом поманит, дождями напугает

Поделились синоптики и предположениями о том, каким будет лето в Самаре в 2018 году.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 55% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Вопрос о том, какой будет погода на май 2018 в Самаре, волнует многих и не случайно. Дачники и любители покопаться на грядках гадают: когда высаживать рассаду, не убьет ли случайный морозец распускающиеся почки и завязывающиеся цветы. Ну, а те, кто к земле равнодушен, тоже мечтают о скором лете. От затянувшейся зимы и мартовских снегопадов устали все. Так чего же ждать от мая в Самаре в 2018 году?

Синоптики Приволжской УГМС в прогнозах на столь долгий период осторожны. Но считают: май будет теплее, чем обычно.

— Средняя за месяц температура, как сообщает Гидрометцентр России, будет 14,4 — 16 градусов выше ноля, и это выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, — рассказала синоптик Людмила Крылова.

Уже второго мая по сведениям синоптиков потеплеет до +26 градусов — настоящее лето. Возможно, пройдет дождь. Тепло будет и 3 мая — до 27 градусов выше ноля. При этом ветер будет дуть с юго-запада и осадков не ожидается.

А вот уже в ночь с 3 на 4 мая погода будет меняться, возможна и гроза, пойдет дождь. Ветер поменяется на северо-западный, дождь будет идти и днем. На севере области может похолодать до 16 градусов.

— Северные районы Самарской области окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, — объясняют синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра 5 мая в Самарской области будет переменная облачность, а вот уже 6 мая — как раз в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» может снова пойти дождь. Температура на выходных будет ниже, чем в рабочую неделю.

По данным погодных сервисов, в середине мая ожидается и похолодание, но до 15−16 градусов, а еще — немало дождливых дней.

Поделились синоптики и предположениями о том, каким будет лето в Самаре в 2018 году. По их мнению стоит ждать теплого июня и дождей в августе.

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