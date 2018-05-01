Полиция задержала пятерых активистов SERB при попытке сорвать выставку в Москве

Источник: РИА "Новости"

Полиция задержала пять активистов националистического движения SERB при попытке сорвать проведение выставки «Муза непокорных» в Сахаровском центре в Москве.

Недовольство вызвало присутствие на мероприятии украинского активиста и участника событий Евромайдана в 2016 году Сергея Захарова. Активисты SERB именуют себя «Добровольцами Донбасса» и агитируют против официальной украинской власти.

«Сейчас все идет, как было запланировано, выступают поэты. Около входа стоит наряд полиции, который согласованно с организаторами акции пускает тех, кого мы считаем возможным пустить. Небольшая группа оппонентов стоит у входа, но она не блокирует вход. В этом смысле полиция сработала профессионально, она убрала толпу, насилия не допустили», — цитирует агентство «Интерфакс» соорганизатора выставки правозащитника Льва Пономарева.

По словам лидера SERB Игоря Бекетова, помешать проведению выставки пытались 100 человек, среди которых были и его единомышленники.

«Задержано порядка пяти наших активистов. Всего задержано 7−8 человек, еще трое — просто люди, которые откликнулись на объявление, они не наши активисты», — заявил Бекетов «Интерфаксу». Согласно данным других СМИ, в попытке заблокировать вход в Сахаровский центр участвовали некоторые представители казачества. Портал ОВД-Инфо со ссылкой на одну из участниц мероприятия сообщил, что более 30 активистов НОД (Национально-освободительного движения) «устроили драку» на выставке.

Недовольство активистов SERB вызвало то, что в выставке принимал участие украинец Сергей Захаров.

«У нас не было целей срывать мероприятие. Мы хотели посмотреть, потому что был слух, что, например, на фестивале якобы рисунки всякие, прославляющие бойцов АТО [антитеррористической операции Киева против непризнанных республик Донбасса]. Такого в нашей стране быть не должно», — цитирует Бекетова РБК.

Активисты SERB с 7 апреля призывали сторонников прийти на выставку и провести «профилактическую беседу» о недопустимости «антирусской и экстремистской пропаганды» с ее организаторами, отмечает издание.

«Муза непокорных» — это музыкально-поэтический фестиваль, участники которого рассказывают посетителям об истории и природе протеста в России. На выставке показывались тематические работы различных художников и фотографов. Также на мероприятии выступали поэты и авторы песен, посвященных борьбе гражданского общества за права.