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00:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Можно махнуть на Гаити или Багамы — в каких странах граждане Молдовы могут отдыхать без оформления виз

Приводим список 75 туристических направлений, которыми можно воспользоваться при наличии обычного или биометрического паспорта.

Источник: Комсомольская правда

Если раньше отпуск сопровождался длительной беготней и ожиданием в очередях у консульств, чтобы оформить визу, то теперь можно закинуть в чемодан шлепки и купальник — и в любую из 75 стран. Именно такое количество государств предоставляет гражданам Молдовы безвизовый въезд.

Правда, могут не пропустить или ограничить срок пребывания: лучше запастись распечаткой гостиничной брони или приглашением (и копией паспорта того, кто пригласил), точным адресом, где вы будете гостить, медицинской страховкой и обратным билетом. Последние два документа — обязательны!

А теперь — смело выбираем, куда отправиться в путешествие!

Портал viza.md составил список стран, в которые граждане Республики Молдова могут въезжать без визы:

  • Австрия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Албания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Армения — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Азербайджан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Андорра — обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Антигуа и Барбуда — обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Багамские Острова — 90 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Барбадос — 28 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Беларусь — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Бельгия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Болгария — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Босния-Герцеговина — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Венгрия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Ватикан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Германия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Гаити — 90 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Греция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Гренада — обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Грузия — 1 год (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Дания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Доминика — обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Исландия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Испания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Италия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательнo)
  • Индонезия — 30 дней (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Израиль — 90 дней в течение 6 месяцев / 180 дней со дня первого въезда в страну (наличие биометрического паспорта обязательно). Израиль оставляет за собой право не допускать проникновения в страну нежелательных лиц или сократить их пребывание на территории Израиля. Рекомендуем молдавским гражданам, которые намерены путешествовать в эту страну, обеспечить себя доказательствами: забронированным номером в гостинице / или в гостях у граждан Израиля, и обратный билет в Республику Молдова, если пограничная полиция потребует предъявить данные доказательства.
  • Казахстан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 3 дней), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Киргизия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Кипр — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Латвия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Литва — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Лихтенштейн — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Люксембург — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Малайзия — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Мальта — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Макао — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Микронезия — обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Македония — 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда. Биометрический паспорт
  • Монако — биометрический паспорт
  • Намибия — обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Нидерланды — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Карибская часть Нидерландов: Аруба, Кюрасао, Синт-Маартен, Бонэр, Св. Евстафия, Саба — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Норвегия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Ниуэ — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Панама — обычный заграничный или биометрический паспорт. Действует безвизовый режим для туристов, пребывание — на срок до 6 месяцев. Срок действия загранпаспорта на момент въезда должен составлять не менее 3 месяцев. При этом надо обязательно подтвердить свою платежеспособность, имея при себе не менее 500 долларов США наличными или банковский чек, а также обратный билет.
  • Острова Кука — 31 день (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Португалия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Польша — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Россия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 7 дней)
  • Самоа — 60 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Сан-Марино — 90 дней (со дня первого въезда), биометрический паспорт
  • Сент Винсент и Гренадины — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Сейшельские Острова — неограниченый (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Сербия — с 6 августа 2015 года гражданам Республики Молдова, владеющим действительными биометрическими паспортами, нет необходимости оформлять визы для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Сербии сроком не более 90 дней в течение 6 месяцев со дня первого въезда. Правила въезда и действительности документов идентичны требованиям для въезда на территорию стран европейского сообщества.
  • Словакия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Словения — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Таджикистан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Турция — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Тунис — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Узбекистан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Украина — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Чеxия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Чили — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Фиджи — 120 дней (со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Финляндия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Франция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Французские Заморские Территории и Регионы: Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сен-Пьер и Микелон, Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Швеция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Эквадор — 90 дней (со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Перу — 180 дней (обычный заграничный или биометрический паспорт)
  • Румыния — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Хорватия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Швейцария — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
  • Черногория — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
  • Эстония — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно).
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