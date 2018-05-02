Можно махнуть на Гаити или Багамы — в каких странах граждане Молдовы могут отдыхать без оформления виз

Источник: Комсомольская правда

Если раньше отпуск сопровождался длительной беготней и ожиданием в очередях у консульств, чтобы оформить визу, то теперь можно закинуть в чемодан шлепки и купальник — и в любую из 75 стран. Именно такое количество государств предоставляет гражданам Молдовы безвизовый въезд.

Правда, могут не пропустить или ограничить срок пребывания: лучше запастись распечаткой гостиничной брони или приглашением (и копией паспорта того, кто пригласил), точным адресом, где вы будете гостить, медицинской страховкой и обратным билетом. Последние два документа — обязательны!

А теперь — смело выбираем, куда отправиться в путешествие!

Портал viza.md составил список стран, в которые граждане Республики Молдова могут въезжать без визы: