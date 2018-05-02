Можно махнуть на Гаити или Багамы — в каких странах граждане Молдовы могут отдыхать без оформления виз
Приводим список 75 туристических направлений, которыми можно воспользоваться при наличии обычного или биометрического паспорта.
Приводим список 75 туристических направлений, которыми можно воспользоваться при наличии обычного или биометрического паспорта.
Если раньше отпуск сопровождался длительной беготней и ожиданием в очередях у консульств, чтобы оформить визу, то теперь можно закинуть в чемодан шлепки и купальник — и в любую из 75 стран. Именно такое количество государств предоставляет гражданам Молдовы безвизовый въезд.
Правда, могут не пропустить или ограничить срок пребывания: лучше запастись распечаткой гостиничной брони или приглашением (и копией паспорта того, кто пригласил), точным адресом, где вы будете гостить, медицинской страховкой и обратным билетом. Последние два документа — обязательны!
А теперь — смело выбираем, куда отправиться в путешествие!
Портал viza.md составил список стран, в которые граждане Республики Молдова могут въезжать без визы: