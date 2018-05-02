Байк рулит. Где в Москве можно взять велосипед на прокат?

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Ведь популярность байка неуклонно растёт: в прошлом году москвичи совершили два миллиона поездок, а в нынешнем сезоне ожидается, что количество велорейсов увеличится в полтора раза.

Байк рулит

«Мы открываем очередной, уже шестой по счёту сезон московского велопроката, — рассказал на прошлой неделе мэр Сергей Собянин. — В этом году городской велопрокат вновь стал больше — добавилось 500 велосипедов и значительно расширилась зона его покрытия. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни чемпионата мира будет введён специальный тариф».

Сегодня Москва располагает крупнейшей в мире системой проката велосипедов — в настоящий момент в неё входят 4120 байков и 430 станций (для сравнения: в 2013 г., когда велики только начинали завоёвывать Москву, их количество не превышало 500 и все они размещались на 79 станциях).

Те, кто не хочет крутить педали, могут воспользоваться велосипедами на электрическом ходу — 260 экземпляров базируются на 12 станциях.

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В 2018 г. станциями велопроката обзавелись районы Лефортово, Таганский, Басманный и Южнопортовый. Арендовать байк очень удобно — ведь станции располагаются возле выходов из метро и МЦК, рядом с зонами отдыха и парками. Есть они на территориях арт-кластеров «Арт-плей» и «Винзавод», около комплекса «Москва-Сити». А после того как в прошлом году закончилась реконструкция главных столичных улиц, велопрокат вернулся на Садовое кольцо, Волхонку, Пречистенку и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, Краснопресненскую, Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные.

Самым активным велосипедистом столицы на сегодняшний день является москвич Виталий Леванин — за три года он совершил 5866 поездок! В день открытия велосезона Сергей Собянин вручил ему годовой абонемент на все виды столичного общественного транспорта.

Болельщики, в седло!

Велосипед — не всегда средство отдыха и релакса, 40% москвичей используют его в качестве транспортного средства. 65% своих выездов они совершают в будние дни, чаще всего с 18.00 до 22.00. Среднее время поездки составляет 21 минуту, при этом на один велосипед приходится 4,2 проката в сутки. Правда, в пиковые дни нагрузка значительно возрастает — до 9 прокатов на каждую пару колёс.

В городе повсюду оборудованы парковки для велосипедов, а при желании байк даже можно возить с собой в общественном транспорте (разрешение на провоз действует с 11.00 до 16.00 и с 21.00 до 6.00), для этого поезда МЦК и часть городских электричек оснащены велокреплениями.

Что касается цен на прокат велосипедов, то во время чемпионата мира по футболу нач­нёт действовать особый тариф с включённой страховкой и увеличенным временем бесплатного проезда с 30 до 60 минут.

Рядом со стадионом «Лужники» количество станций вырастет с 23 до 29, а их ёмкость увеличится. Так что велосипедов хватит и болельщикам, и туристам. Кстати, для удобства иностранных гостей мобильное приложение, сайт и контактный центр московского велопроката в этом году будут работать и на английском языке.

На сегодняшний день только Лондон да Париж обгоняют Москву по размерам своих велопарков (там по 10 тыс. байков). Впрочем, вряд ли эти города смогут долго удерживать пальму первенства: в ближайшие пять лет в российской столице будет дополнительно появляться по 50 станций на 500 байков ежегодно, а к 2024 г. все жилые и офисные районы в пределах МКАД будут охвачены велопрокатом. Байк рулит!