Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Монологи московских школьников, отправившихся покорять Северный полюс
За что вас могут не выпустить за границу
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
01:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Байк рулит. Где в Москве можно взять велосипед на прокат?

Потеплело, а значит, пора достать с антресолей свои велосипеды или смело продолжить пользоваться прокатными.

Источник: Reuters

Ведь популярность байка неуклонно растёт: в прошлом году москвичи совершили два миллиона поездок, а в нынешнем сезоне ожидается, что количество велорейсов увеличится в полтора раза.

Байк рулит

«Мы открываем очередной, уже шестой по счёту сезон московского велопроката, — рассказал на прошлой неделе мэр Сергей Собянин. — В этом году городской велопрокат вновь стал больше — добавилось 500 велосипедов и значительно расширилась зона его покрытия. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни чемпионата мира будет введён специальный тариф».

Сегодня Москва располагает крупнейшей в мире системой проката велосипедов — в настоящий момент в неё входят 4120 байков и 430 станций (для сравнения: в 2013 г., когда велики только начинали завоёвывать Москву, их количество не превышало 500 и все они размещались на 79 станциях).

Те, кто не хочет крутить педали, могут воспользоваться велосипедами на электрическом ходу — 260 экземпляров базируются на 12 станциях.

Читайте также
Московских велосипедистов начнут воспитывать

В 2018 г. станциями велопроката обзавелись районы Лефортово, Таганский, Басманный и Южнопортовый. Арендовать байк очень удобно — ведь станции располагаются возле выходов из метро и МЦК, рядом с зонами отдыха и парками. Есть они на территориях арт-кластеров «Арт-плей» и «Винзавод», около комплекса «Москва-Сити». А после того как в прошлом году закончилась реконструкция главных столичных улиц, велопрокат вернулся на Садовое кольцо, Волхонку, Пречистенку и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, Краснопресненскую, Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные.

Самым активным велосипедистом столицы на сегодняшний день является москвич Виталий Леванин — за три года он совершил 5866 поездок! В день открытия велосезона Сергей Собянин вручил ему годовой абонемент на все виды столичного общественного транспорта.

Болельщики, в седло!

Велосипед — не всегда средство отдыха и релакса, 40% москвичей используют его в качестве транспортного средства. 65% своих выездов они совершают в будние дни, чаще всего с 18.00 до 22.00. Среднее время поездки составляет 21 минуту, при этом на один велосипед приходится 4,2 проката в сутки. Правда, в пиковые дни нагрузка значительно возрастает — до 9 прокатов на каждую пару колёс.

В городе повсюду оборудованы парковки для велосипедов, а при желании байк даже можно возить с собой в общественном транспорте (разрешение на провоз действует с 11.00 до 16.00 и с 21.00 до 6.00), для этого поезда МЦК и часть городских электричек оснащены велокреплениями.

Что касается цен на прокат велосипедов, то во время чемпионата мира по футболу нач­нёт действовать особый тариф с включённой страховкой и увеличенным временем бесплатного проезда с 30 до 60 минут.

Рядом со стадионом «Лужники» количество станций вырастет с 23 до 29, а их ёмкость увеличится. Так что велосипедов хватит и болельщикам, и туристам. Кстати, для удобства иностранных гостей мобильное приложение, сайт и контактный центр московского велопроката в этом году будут работать и на английском языке.

На сегодняшний день только Лондон да Париж обгоняют Москву по размерам своих велопарков (там по 10 тыс. байков). Впрочем, вряд ли эти города смогут долго удерживать пальму первенства: в ближайшие пять лет в российской столице будет дополнительно появляться по 50 станций на 500 байков ежегодно, а к 2024 г. все жилые и офисные районы в пределах МКАД будут охвачены велопрокатом. Байк рулит!

А москвичи, желающие внести свой творческий вклад в развитие «велосипедной Москвы», могут принять участие в конкурсе на дизайн новой городской велопарковки для частных велосипедов. Свои идеи и предложения присылайте до 23.00 20 мая на почту veloparkovka@mos.ru или приносите в Сервисный центр «Московский транспорт». Приз победителю — трёхлетний абонемент на городской велопрокат и современный электрический велосипед.

Пожарный, тушивший «Зимнюю вишню», написал письмо из СИЗО
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Американский эксперт назвал главного врага США
В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь