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11:28 (мск), источник: Известия

Число пропавших при обрушении небоскреба в Сан-Паулу возросло до 45

Число пропавших без вести в результате обрушения горящего небоскреба в бразильском Сан-Паулу возросло до 45. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, на месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели, однако неизвестно, могут ли под завалами находится люди.

Пожар охватил здание 1 мая. Пожарные пытались спасти людей с верхних этажей, находясь на крыше соседнего здания. Через 1,5 часа после начала возгорания небоскреб обрушился.

Ранее в здании Wilton Paes de Almeida находились офисы федеральной полиции, однако с 1992 года оно было заброшено, в небоскреб заселились сквоттеры. Губернатор штата Сан-Паулу Марсио Франша назвал инцидент предсказуемым, подчеркнув, что люди находились в постройке нелегально.

Ранее сообщалось о трех пропавших без вести, точное число жертв происшествия неизвестно. Из здания были эвакуированы 150 человек. Местные СМИ утверждают, что причиной трагедии могла стать семейная ссора.

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