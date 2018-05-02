Число пропавших при обрушении небоскреба в Сан-Паулу возросло до 45
Число пропавших без вести в результате обрушения горящего небоскреба в бразильском
Число пропавших без вести в результате обрушения горящего небоскреба в бразильском
По данным издания, на месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели, однако неизвестно, могут ли под завалами находится люди.
Пожар охватил здание 1 мая. Пожарные пытались спасти людей с верхних этажей, находясь на крыше соседнего здания. Через 1,5 часа после начала возгорания небоскреб обрушился.
Ранее в здании Wilton Paes de Almeida находились офисы федеральной полиции, однако с 1992 года оно было заброшено, в небоскреб заселились сквоттеры. Губернатор штата
Ранее сообщалось о трех пропавших без вести, точное число жертв происшествия неизвестно. Из здания были эвакуированы 150 человек. Местные СМИ утверждают, что причиной трагедии могла стать семейная ссора.