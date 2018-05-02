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08:11 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь в рейтинге WADA: на одной строчке с Колумбией, Болгарией и Аргентиной

Беларусь в рейтинге WADA вместе с Колумбией, Болгарией и Аргентиной разделили 31-е место.

Источник: Ежедневник.by

Спортсмены каждой из этих стран в 2016 году обвинялись в 10 эпизодах употребления допинга.

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Как говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на его сайте, белорусы обвинялись в применении допинга в таких видах спорта как тяжелая и легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, борьба и тхэквондо. Причем больше всего случаев применения допинга белорусами WADA зафиксировала в гребле на байдарках и каноэ — 3, в борьбе и велоспорте — по 2, а в остальных вышеперечисленных видах спорта — по 1. Всего в докладе, в разделе посвященном Беларуси, упоминается 10 случаев.

Всего в 2016 году, как сообщается в докладе, Всемирным антидопинговым агентством было зафиксировано около 1600 нарушений правил применения запрещенных препаратов, совершенных представителями 117 стран в 112 различных видах спорта. В общей сложности специалисты WADA провели лабораторные анализы порядка 230 тысяч допинг-проб, более 600 сомнительных эпизодов все еще находятся в процессе расследования.

Первое место по зафиксированных случаях применения допинга в 2016 году занимает Италия. Далее следуют Франции, США, Австралия и Бельгия. Беларусь в рейтинге занимает 31-е место.

Россия, которая по итогам 2015 года была на 1-м месте, по итогам 2016 года переместилась на 6-е.

В докладе сообщается, что больше всего нарушений WADA зафиксировала в легкой атлетике — 205 эпизодов. На втором и третьем месте — представители бодибилдинга (183) и велоспорта (165). За ними следуют тяжелоатлеты и футболисты, у которых выявлено 116 и 79 нарушений соответственно.

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