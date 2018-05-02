Глава МЧС перед отставкой наградил пожарных Приморья
Все правительство России по закону покидает свои посты перед инаугурацией президента, а кого он утвердит на новый срок — большой вопрос.
Все правительство России по закону покидает свои посты перед инаугурацией президента, а кого он утвердит на новый срок — большой вопрос.
Глава МЧС России Владимир Пучков наградил особо отличившихся пожарных Приморья ведомственными медалями и поздравил с Днём пожарной охраны России.
Министерского поощрения дождались не только пожарные, но и другие приморские спасатели, которые не раз доказывали профессионализм в самых разных чрезвычайных ситуациях.
Среди награждённых — ветераны пожарной охраны, многие из которых по сей день вносят вклад в безопасность приморцев. Их опыт находит применение на постах в местных органах власти, добровольном пожарном обществе и ветеранских организациях.
Владимир Пучков поблагодарил приморских пожарных за их огромный труд, помощь людям и героизм.