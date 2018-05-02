Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Вместо солистов группы АBBA на сцену «выйдут» их двойники
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: Киев решил вернуть домой миллионы проживающих в РФ украинцев
Видео: Атомная подлодка пробивает арктический лед
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Восстание обреченных
10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава МЧС перед отставкой наградил пожарных Приморья

Все правительство России по закону покидает свои посты перед инаугурацией президента, а кого он утвердит на новый срок — большой вопрос.

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС России Владимир Пучков наградил особо отличившихся пожарных Приморья ведомственными медалями и поздравил с Днём пожарной охраны России.

Министерского поощрения дождались не только пожарные, но и другие приморские спасатели, которые не раз доказывали профессионализм в самых разных чрезвычайных ситуациях.

Среди награждённых — ветераны пожарной охраны, многие из которых по сей день вносят вклад в безопасность приморцев. Их опыт находит применение на постах в местных органах власти, добровольном пожарном обществе и ветеранских организациях.

Владимир Пучков поблагодарил приморских пожарных за их огромный труд, помощь людям и героизм.

Все новости региона
 Василиса Володина объяснила, почему скрывает свое настоящее имя
Почему на «Евровидении» зрители не увидят коляску Юли Самойловой
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР
В Британии миллиардера подозревают в работе на Москву
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь