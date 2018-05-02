«Парад профессий» прошел в Хабаровске
Хабаровчане шли на набережную, чтобы купить расписные стулья и инструменты для дачи.
Хабаровчане шли на набережную, чтобы купить расписные стулья и инструменты для дачи.
Продукцию, изготовленную руками учащихся колледжей и техникумов, хабаровчане с удовольствием раскупали на ярмарке «Парад профессий», которая работала на набережной стадиона им. Ленина 1 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ярмарки профессий проводятся каждый год, прежде всего для тех, кому только предстоит выбирать профессию, чтобы молодежь видела, каким образовательным ресурсом располагает Хабаровский край, чтобы они имели преставление о том, каким профессиям сегодня можно научиться, — сказала министр краевого минобразования и науки Алла Кузнецова. А для того, чтобы у молодежи было время подумать и определиться, чем заниматься в будущем, в крае начали проводить еще и зимние ярмарки профессий.
— Сегодня учреждения образования привезли своих психологов, тренажеры, на которых можно попробовать
— В этот раз не приехал традиционный участник ярмарок — лесопромышленный колледж