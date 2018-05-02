«Парад профессий» прошел в Хабаровске

Продукцию, изготовленную руками учащихся колледжей и техникумов, хабаровчане с удовольствием раскупали на ярмарке «Парад профессий», которая работала на набережной стадиона им. Ленина 1 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Ярмарки профессий проводятся каждый год, прежде всего для тех, кому только предстоит выбирать профессию, чтобы молодежь видела, каким образовательным ресурсом располагает Хабаровский край, чтобы они имели преставление о том, каким профессиям сегодня можно научиться, — сказала министр краевого минобразования и науки Алла Кузнецова. А для того, чтобы у молодежи было время подумать и определиться, чем заниматься в будущем, в крае начали проводить еще и зимние ярмарки профессий.

— Сегодня учреждения образования привезли своих психологов, тренажеры, на которых можно попробовать что-то изготовить своими руками. Кроме того, ребята общаются здесь, начинают понимать, что учиться в колледжах и техникумах престижно, интересно, что, получив профессию, можно быстрее выйти в экономически активную жизнь, — продолжает Алла Кузнецова. По ее словам на набережной стадиона им. Ленина свои возможности представили все учреждения среднего профессионального образования Хабаровска, Вяземского район, района им. Лазо.