Раритетную «инвалидку» впервые представили в Хабаровске
Это самый молодой автомобиль в клубе «Авторетро».
Это самый молодой автомобиль в клубе «Авторетро».
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По словам президента клуба «Авторетро» Анатолия Насырова, из 100 имеющихся экспонатов 30−50-х годов прошлого века, на набережную своим ходом прибыли 50 автомобилей, 25 байков.
Небывалый ажиотаж вызвала новинка — автоколяска СМЗ С3А 1969 года выпуска, точно такая же как, на которой в известной комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика» с ветерком катались Трус, Балбес и Бывалый.
— Этот раритет появился у нас в музее не так давно, в начале этого года. Наши мастера над ним поработали и теперь эту машину не отличить от той, что возила известную троицу, — говорит Анатолий Насыров.
— Где я нашел эту машину? Там же, где и большинство экспонатов нашего
Но рассказал, что несмотря на маленький размер, машина до полтонны весом в свое время была совсем не дешевой.
— В нашем музее СМЗ С3А — самый молодой автомобиль, самый старый — «Опель-Олимпия», 1932 года. При этом он своим ходом доехал до набережной, хабаровские дороги эта машина преодолевает без труда несмотря на возраст, — объясняет президент ретро клуба.
С каждым годом находить старые автомобили с «историей» все труднее, но Анатолию Насырову это удается.
— Буквально три дня назад состоялась сделка с одним молодым человеком, которому дед оставил в наследство мотороллер «Электрон» 1963 года выпуска. Это настоящая находка! На день рождения Хабаровска мы его покажем его всем хабаровчанам. Сейчас клуб «Авторетро» готовится принять участие в параде Победы 9 мая в Хабаровске.
— Самая большая проблема — отсутствие гаража. Все наши машины зимуют на улице под снегом, ржавеют, выцветают, так что каждую весну мы их штукатурим, перекрашиваем, снова приводим в порядок, — сказал Анатолий Насыров.