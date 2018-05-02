Раритетную «инвалидку» впервые представили в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

Выставка ретро-автомобилей на набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске, проведенная 1 мая, вызвала настоящий фурор у детей и взрослых, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам президента клуба «Авторетро» Анатолия Насырова, из 100 имеющихся экспонатов 30−50-х годов прошлого века, на набережную своим ходом прибыли 50 автомобилей, 25 байков.

Небывалый ажиотаж вызвала новинка — автоколяска СМЗ С3А 1969 года выпуска, точно такая же как, на которой в известной комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика» с ветерком катались Трус, Балбес и Бывалый.

— Этот раритет появился у нас в музее не так давно, в начале этого года. Наши мастера над ним поработали и теперь эту машину не отличить от той, что возила известную троицу, — говорит Анатолий Насыров.

По его словам такие мотоколяски, в народе — «инвалидки» изготавливались на Серпуховском мотоциклетном заводе с 1958 по 1970 год.

— Где я нашел эту машину? Там же, где и большинство экспонатов нашего ретро-музея — практически на помойке, — не захотел вдаваться в подробности Анатолий Насыров.

Но рассказал, что несмотря на маленький размер, машина до полтонны весом в свое время была совсем не дешевой.

— В нашем музее СМЗ С3А — самый молодой автомобиль, самый старый — «Опель-Олимпия», 1932 года. При этом он своим ходом доехал до набережной, хабаровские дороги эта машина преодолевает без труда несмотря на возраст, — объясняет президент ретро клуба.

С каждым годом находить старые автомобили с «историей» все труднее, но Анатолию Насырову это удается.

— Буквально три дня назад состоялась сделка с одним молодым человеком, которому дед оставил в наследство мотороллер «Электрон» 1963 года выпуска. Это настоящая находка! На день рождения Хабаровска мы его покажем его всем хабаровчанам. Сейчас клуб «Авторетро» готовится принять участие в параде Победы 9 мая в Хабаровске.

При этом Анатолий Аблемитович сокрушается, что мастерам приходится немало трудиться, чтобы поддерживать технику в надлежащем виде и рабочем состоянии.