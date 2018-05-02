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10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске открыли сезон фонтанов

Любоваться ими жители и гости города смогут до поздней осени.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске уже традиционно в День труда запустили фонтаны. На протяжении несколько лет ровно в 21:00 сезон открывают на городских прудах. А после обратного отсчета в дальневосточной столице заработали 20 фонтанов: на прудах, на площади имени Ленина, у железнодорожного вокзала, у кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара. В этом году впервые к весенней водной феерии присоединился и пешеходный фонтан на городской набережной.

— В день открытия на прудах собрались более тысячи хабаровчан и гостей города, многие — целыми семьями. Они также стали зрителями первого в этом сезоне лазерного шоу: оно посвящено 160-й годовщине со дня основания Хабаровска. Он уже шестой год радует горожан и приезжих, — сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Там также отметили, что все фонтаны в дальневосточной столице будут работать до поздней осени. Так, что у всех желающих полюбоваться ими будет достаточно на это времени.

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