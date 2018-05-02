Новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо

По словам биологов-любителей, тем самым он хотят выразить кинозвезде свою признательность за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

Жуки были обнаружены в заповеднике «Малио Бейсин». Вместе с Grouvellinus leonardodicaprioi, биологи обнаружили еще два новых вида, названия которым пока не выбраны.

В честь Ди Каприо ранее был назван новый вид пауков, обитающих в Карибском регионе. Биологи так же назвали этот шаг благодарностью актеру за вклад в спасение природы, сообщает RT.