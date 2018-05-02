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06:48 (мск), источник: Известия

Новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо

Новый вид водных жуков, обнаруженный в Малайзии, решили назвать в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает USA Today.

По словам биологов-любителей, тем самым он хотят выразить кинозвезде свою признательность за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

Жуки были обнаружены в заповеднике «Малио Бейсин». Вместе с Grouvellinus leonardodicaprioi, биологи обнаружили еще два новых вида, названия которым пока не выбраны.

В честь Ди Каприо ранее был назван новый вид пауков, обитающих в Карибском регионе. Биологи так же назвали этот шаг благодарностью актеру за вклад в спасение природы, сообщает RT.

Ранее в апреле на полуострове Ямал установили вышку связи и назвали ее в честь героя Ди Каприо из фильма «Выживший» из-за схожих погодных условий, которых персонажу пришлось преодолеть.

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