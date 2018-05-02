Новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо
Новый вид водных жуков, обнаруженный в Малайзии, решили назвать в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает USA Today.
Новый вид водных жуков, обнаруженный в Малайзии, решили назвать в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает USA Today.
По словам
Жуки были обнаружены в заповеднике «Малио Бейсин». Вместе с Grouvellinus leonardodicaprioi, биологи обнаружили еще два новых вида, названия которым пока не выбраны.
В честь Ди Каприо ранее был назван новый вид пауков, обитающих в Карибском регионе. Биологи так же назвали этот шаг благодарностью актеру за вклад в спасение природы, сообщает RT.
Ранее в апреле на полуострове Ямал установили вышку связи и назвали ее в честь героя Ди Каприо из фильма «Выживший»