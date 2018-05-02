Уникальный приморский пляж превратили в предпринимательскую зону

С наступлением стабильной положительной температуры в Приморье, местные предприниматели принялись вновь за заработки на желающих отдохнуть у моря. При этом дельцов ничуть не смущает, что получение прибыли зачастую идёт в обход закона. РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно сообщало о многочисленных нарушениях хозяевами и арендаторами излюбленных мест отдыха приморцев. В этом году не обошлось без эксцессов и на одном из пляжей Уссурийского залива, именуемом среди местного населения «Стеклянуха».
Уникальность бухты, расположенной близ посёлка Рыбачий, придают обточенные волнами стёкла, которые лежат на береговой линии вместо песка. Единственный аналог в мире, способный составить конкуренцию стеклянному пляжу, находится в парке МакКерричер, рядом с Калифорнией. Поэтому не стоит недооценивать местную красоту природного уголка. Иностранные туристы посещают приморскую достопримечательность целыми делегациями.
Первое, что бросается в глаза — натянутая перед въездом в бухту верёвка и информационные щиты с прейскурантами цен. Примечательно, что на территории отсутствует асфальтовое покрытие, не считая клочка земли около 15 метров. Логично, что речи о разметке, наличие схемы движения и местах для инвалидов попросту не может быть. Соответственно плата за парковку взимается не законно. В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» один из охранников поделился, что земля на пляже находится в собственности, однако мужчина не смог предъявить соответствующих документов.
Помимо «собственников» серьёзно нарушают законодательство и сами отдыхающие. Автолюбители паркуют свои авто практически у кромки воды. При том, что согласно Водному кодексу РФ, размер водоохранной зоны морей составляет 500 метров.
На пляже заботливо установлена табличка о запрете вывоза стекла. Однако на проезд по тому же стеклу и нарушение экологии работники попросту закрывают глаза. В интервью журналисту агентства охранник территории лишь посетовал, что в погоне за лучшим уловом, рыбаки самостоятельно перерезают импровизированное ограждение.
Из плюсов стоит отметить, что на Стеклянной довольно чисто, мусор здесь вывозят своевременно. По периметру установлены столики для отдыхающих, есть бесплатный туалет и возможность арендовать летний домик. Не исключено, что отдых в живописном месте сможет стать лучше при вмешательстве сотрудников официальных инстанций. С приходом лета полицейские и представители власти организуют совместные рейды по приморским пляжам.