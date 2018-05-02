Уникальный приморский пляж превратили в предпринимательскую зону

Источник: Восток Медиа

С наступлением стабильной положительной температуры в Приморье, местные предприниматели принялись вновь за заработки на желающих отдохнуть у моря. При этом дельцов ничуть не смущает, что получение прибыли зачастую идёт в обход закона. РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно сообщало о многочисленных нарушениях хозяевами и арендаторами излюбленных мест отдыха приморцев. В этом году не обошлось без эксцессов и на одном из пляжей Уссурийского залива, именуемом среди местного населения «Стеклянуха».

Уникальность бухты, расположенной близ посёлка Рыбачий, придают обточенные волнами стёкла, которые лежат на береговой линии вместо песка. Единственный аналог в мире, способный составить конкуренцию стеклянному пляжу, находится в парке МакКерричер, рядом с Калифорнией. Поэтому не стоит недооценивать местную красоту природного уголка. Иностранные туристы посещают приморскую достопримечательность целыми делегациями.

Первое, что бросается в глаза — натянутая перед въездом в бухту верёвка и информационные щиты с прейскурантами цен. Примечательно, что на территории отсутствует асфальтовое покрытие, не считая клочка земли около 15 метров. Логично, что речи о разметке, наличие схемы движения и местах для инвалидов попросту не может быть. Соответственно плата за парковку взимается не законно. В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» один из охранников поделился, что земля на пляже находится в собственности, однако мужчина не смог предъявить соответствующих документов.

Помимо «собственников» серьёзно нарушают законодательство и сами отдыхающие. Автолюбители паркуют свои авто практически у кромки воды. При том, что согласно Водному кодексу РФ, размер водоохранной зоны морей составляет 500 метров.

На пляже заботливо установлена табличка о запрете вывоза стекла. Однако на проезд по тому же стеклу и нарушение экологии работники попросту закрывают глаза. В интервью журналисту агентства охранник территории лишь посетовал, что в погоне за лучшим уловом, рыбаки самостоятельно перерезают импровизированное ограждение.