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10:13 (мск), источник: Podrobno.uz

По Ташкенту пройдет колонна техники времен Второй мировой войны

Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей.

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В рамках акции колонна техники времен Второй мировой войны вместе с военным оркестром, одетым в форму тех лет, проедут по городу, останавливаясь в четырех точках. В ходе этих привалов военные музыканты порадуют жителей и гостей столицы музыкальными выступлениями.

Автоколонна пройдет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура. Конечная точка передвижения — дорожный круг возле гипермаркета «Мегапланет», откуда колонна поедет назад. Протяженность маршрута около 20 километров.

Акция и концертные программы пройдут по следующим местам:

— в 14:00 начало движения автоколонны около автозаправки «Мустанг» на массиве Думбирабад.

— в 14:30 привал на площадке около памятника Шота Руставели (ориентир: парк «Бабура»).

— в 15:40 привал на площадке около Музея истории Темуридов.

— в 16:30 привал около здания Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.

— в 18:00 привал около автобусной остановки напротив торгового рынка Юнусабад.

Напомним, что в этом году, согласно распоряжению президента Узбекистана, в республике запланированы широкомасштабные праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины победы над фашизмом. Патриотическая акция ранее состоялась в ташкентском метро, когда на протяжении трех с половиной часов музыканты разъезжали по станциям и пели песни военных лет.

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