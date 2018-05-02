По Ташкенту пройдет колонна техники времен Второй мировой войны
Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей.
Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей.
В рамках акции колонна техники времен Второй мировой войны вместе с военным оркестром, одетым в форму тех лет, проедут по городу, останавливаясь в четырех точках. В ходе этих привалов военные музыканты порадуют жителей и гостей столицы музыкальными выступлениями.
Автоколонна пройдет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура. Конечная точка передвижения — дорожный круг возле гипермаркета «Мегапланет», откуда колонна поедет назад. Протяженность маршрута около 20 километров.
Акция и концертные программы пройдут по следующим местам:
— в 14:00 начало движения автоколонны около автозаправки «Мустанг» на массиве Думбирабад.
— в 14:30 привал на площадке около памятника Шота Руставели (ориентир: парк «Бабура»).
— в 15:40 привал на площадке около Музея истории Темуридов.
— в 16:30 привал около здания Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.
— в 18:00 привал около автобусной остановки напротив торгового рынка Юнусабад.
Напомним, что в этом году, согласно распоряжению президента Узбекистана, в республике запланированы широкомасштабные праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины победы над фашизмом. Патриотическая акция ранее состоялась в ташкентском метро, когда на протяжении трех с половиной часов музыканты разъезжали по станциям и пели песни военных лет.